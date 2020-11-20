Путин дал поручение в связи с наступлением холодов в Карабахе

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку обсудить с Арменией вопросы обеспечения теплом жителей Нагорного Карабаха и доложить об этом вопросе.

«Александр Валентинович (Новак – прим. ВЗГЛЯД), обращаю ваше внимание на то, что зима наступает, все-таки такая местность гористая, и там холодно, и холода уже близко. Поэтому в контакте с армянской стороной, в данном случае, нужно иметь в виду эти вопросы. Я вас прошу на это обратить внимание», – сказал Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, обращаясь к зампреду кабмина России, передает РИА «Новости».

Президент попросил проанализировать ситуацию в Карабахе, чтобы понять, в чем люди нуждаются. Российский лидер также обратил внимание представителей гуманитарного центра на сотрудничество с коллегами.

«Хотел бы нацелить на то, чтобы они самым активным образом способствовали любым силам и организациям в осуществлении помощи людям, которые находятся в зоне конфликта», – добавил он.

Кроме того, Путин заявил, что российские миротворцы в Карабахе работают четко и слаженно. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства, что миротворческий контингент России завершил развертывание в Нагорном Карабахе.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.