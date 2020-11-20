Педагог разъяснила, почему «Войну и мир» нельзя убирать из школьной программы

У каждого учителя всегда найдутся свои методы, как преподнести романы «Война и мир» и «Тихий Дон», а у современных педагогов вообще свой иной подход, сказала газете ВЗГЛЯД преподаватель русского языка и литературы, лауреат Премии мэра и президента РФ Елена Манджиева.

Кандидат филологических наук, автор учебников по литературе Ирина Мурзак предложила убрать из школьной программы такие произведения, как «Тихий Дон» и «Война и мир», поскольку большинство детей в школе их не читают, а возвращаются к ним только в более старшем возрасте. По ее словам, педагоги не используют новые методики при изучении этих романов, поэтому подростки используют уже готовые анализы, взятые из Интернета.

«Ни «Войну и мир», ни «Тихий Дон» убирать из школьной программы не следует. Во-первых, более компактных и современных произведений у нас нет. Во-вторых, как это нет никаких новых методик при изучении? У каждого учителя всегда найдутся свои методы, как преподнести эти романы. Я лично за то, чтобы они остались в школьной программе», – говорит Манджиева.

Она отмечает, что, конечно, данные произведения достаточно объемные, но уверена, что их можно преподносить детям на примере одной главы. То есть сделать хороший анализ одного эпизода, сцены, который, в первую очередь, заинтересует старшеклассников, а во-вторую – покажет всю глубокую мысль произведения.

«Это классика, произведения, которые подходят абсолютно к любому направлению. Например, отрывки из «Тихого Дона» или «Войны и мира» очень часто используют для написания итогового сочинения. И потом, в 11-м классе у нас уже совсем другая программа. Да и если эти романы изъять из школьной программы, то вряд ли их многие станут читать или перечитывать, став взрослыми», – убеждена педагог.

Учитель также подчеркивает, что подросток, начиная читать и разбирать эти произведения, смотрит на них как на что-то устаревшее, потому что там идет речь о деле чести, долге. Но ведь все это обязательно должно присутствовать и в современной жизни, поэтому книги помогают воспитывать в старшеклассниках данные качества.

«Между прочим, молодые учителя сейчас совсем другие и как раз достаточно современно преподносят эти романы. Я бывала на уроках своих молодых коллег и замечала, что вроде бы мы смотрим на произведение одинаково, находим общие точки соприкосновения, но их подача в современном контексте бывает несколько иная, причем достаточно интересная. Поэтому не думаю, что нам нужны какие-то общие современные методики подачи, потому что у каждого педагога свой подход», – резюмировала Манджиева.

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Проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий сообщил, что, по его мнению, большая часть классической литературы не соответствует психолого-педагогическим и возрастным особенностям детей. Тем не менее, если данные романы убрать из основной школьной программы, есть риск, что люди их так и не прочтут и во взрослом возрасте.