Проректор института Пушкина ответил на предложение убрать из школ «Войну и мир»

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20 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 15:07  |  vz.ru
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За жизнь в кредит мир заплатит разгоном инфляции

Мир ждет новая эпоха роста цен DADO RUVIC/REUTERS
Мировой госдолг давно вызывает озабоченность экономистов. Пандемия уже привела мир к его новому историческому рекорду. Долговой пузырь может рвануть в любом месте и в любое время – предугадать это невозможно. Однако способ избежать грядущей катастрофы есть: это разгон глобальной инфляции и применение финансовых репрессий. Подробности...
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Германия начала забывать уроки Второй мировой войны

В Германии начали иначе трактовать подвиг Красной армии Eberhard Thonfeld/imago-images.de/Global Look Press
В Германии все активнее пытаются выхолостить ответственность своих предков за преступления нацизма. Так российский МИД отреагировал на слова посла ФРГ в Вильнюсе о том, что целью Красной армии было принести на немецкую землю «сталинское правление». Это заявление – демарш отдельно взятого дипломата, который решил подыграть русофобам, задающим тон в Прибалтике, или же такова новая линия поведения Берлина? Подробности...
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Почему Нюрнбергский трибунал работает до сих пор

Трибунал в Нюрнберге стал образцом для всех последующих процессов подобного рода Виктор Кинеловский/Фотохроника ТАСС
Ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс (трибунал). Главный суд над нацистскими военными преступниками и элитой Третьего рейха проводился в чрезвычайных условиях и по особым правилам. Это одна из многих причин, по которым результаты данного трибунала имеют особую важность и значение до наших дней. Подробности...
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Британия перевооружается для войны нового типа

Солдат у Англии мало, зато их эффективность растет за счет современного оружия Ministry of Defence UK
К 2024 году обычный британский пехотинец по своему оснащению будет напоминать солдата из фантастических фильмов. Такие прогнозы звучат в Лондоне после того, как премьер Борис Джонсон решил резко увеличить военный бюджет. Войска Ее Величества вооружатся лазерами, планируется запуск ракет в космос, формируется и командование боевых хакеров. С кем собралась воевать Британия? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Реальная политика требует жертв

Алексей Алешковский, сценарист
Разбудите пещерный национализм, закутайте его в белые демократические одежды, вручите ему знамя борьбы с коррупцией и начинайте считать жертвы. Погибшие солдаты, сожженные дома, убитые мирные жители, отчаявшиеся беженцы – вот инструменты Большой игры. Подробности...

Признание «закона Родченкова» противоречит Конституции России

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Реформа взаимоотношений российского спорта с международным давно назрела. Олимпийское движение уже много лет не имеет ничего общего с принципами Пьера де Кубертена – и вспоминать о них моветон. Подробности...

Друзья превращаются в танец электронов на мониторе

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В результате, конечно, человечество получит полную трансформацию вида – с тонкими ножками и ручками, с большим животом и согнутой от сидения спиной, с большими выпученными глазами от смотрения в монитор, с большой головой для переваривания миллионов интернет-фейков, с атрофированными гениталиями. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Проректор института Пушкина ответил на предложение убрать из школ «Войну и мир»

    20 ноября 2020, 14:41

    Текст: Наталья Ануфриева

    Большая часть классической литературы, которую читают в школах, не соответствует психолого-педагогическим и возрастным особенностям детей, однако если убрать ее из программы, то есть риск, что после школы человек так и не прочитает эти книги, считает проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, профессор кафедры общего и русского языкознания Михаил Осадчий.

    Осадчий отметил, что это дискуссионный и достаточно болезненный для преподавательского сообщества вопрос, который обсуждается уже давно. Он напомнил, что не только Лев Толстой и Федор Достоевский, но и Александр Пушкин, и Николай Гоголь, и Антон Чехов, и все, кого привыкли читать в школе, не мнили себя детскими писателями, передает РИА «Новости».

    «Если бы Пушкину кто-то сказал при его жизни, что его читают десятилетние дети, 13-14-летние дети, он бы сильно посмеялся, потому что он свою литературу писал для взрослых, и есть несколько произведений, которые можно было бы сразу отнести к разряду детской литературы на уровне творческого замысла, но в целом это был взрослый все-таки писатель», – пояснил эксперт.

    Он добавил, что «классическая литература, изучаемая в сегодняшней современной школе, не соответствует психолого-педагогическим, возрастным особенностям детей, которые ее читают, они эту литературу понимать не могут, просто объективно они еще не достаточно взрослые, чтобы понимать такие тексты». Это не вызывает сомнений ни у кого из профессионалов.

    Профессор допустил, что в школе можно заменить тяжелые и непонятное для старшеклассников произведения на более понятные, это будет правильным решением с точки зрения педагогики, «но вопрос, а когда прочитает этот человек «Войну и мир».

    «Я подозреваю, что если он не прочитает его в школе, то потом уже никогда этот текст он уже не прочитает. Потому что после школы уже нет условий соответствующих, когда человек побуждается к чтению такой литературы, даже вынуждается в каком-то смысле, в школе же нет выбора читать или не читать Толстого у ученика», – рассказал Осадчий.

    На его взгляд, в этом моменте вынуждения ознакомиться с текстом, независимо от желания, состоит преемственность культурных знаний. За пределами школы, где никто не будет побуждать читать, остается только воля человека, и, если отдать восприятие классической литературы на откуп доброй воле, то примерно через десять лет «мы окажемся в обществе, где никто не знает, кто такая Наташа Ростова».

    По его мнению, также появится разница в речи, поскольку в речи поколения, читавшего классику, очень много отсылок к классическим сюжетам, «мы можем назвать кого-то Чичиковым, кого-то мертвыми душами назвать».

    Осадчий предположил, что отказ от ряда произведений в школе возможен при включении курса литературы в программу вузов, это позволит иметь гарантию того, что хотя бы те, кто идут получать высшее образование, прочитают «Войну и мир», «Преступление и наказание». Кроме того, в 18-20-летнем возрасте эти произведения будут восприниматься более адекватно.

    Ранее, как сообщила радиостанция «Говорит Москва», кандидат филологических наук, автор учебников по литературе Ирина Мурзак предложила убрать из школьной программы «Войну и мир» и «Тихий Дон», так как эти книги якобы мало кто читал даже 40 лет назад.

    Напомним, президент России Владимир Путин пообещал разобраться с абсурдной возрастной маркировкой книг.

    Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская пожаловалась президенту, что, например, роман Михаила Шолохова «Тихий Дон», маркируется как 18+, и, если его продадут или выдадут ребенку моложе, последует наказание.

    Также под абсурдную маркировку попадают произведения Виктора Астафьева, Василия Шукшина, Даниила Гранина, и даже у всемирно известной трагедии «Ромео и Джульетта» маркировка 16+.


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