Проректор института Пушкина ответил на предложение убрать из школ «Войну и мир»

Большая часть классической литературы, которую читают в школах, не соответствует психолого-педагогическим и возрастным особенностям детей, однако если убрать ее из программы, то есть риск, что после школы человек так и не прочитает эти книги, считает проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, профессор кафедры общего и русского языкознания Михаил Осадчий.

Осадчий отметил, что это дискуссионный и достаточно болезненный для преподавательского сообщества вопрос, который обсуждается уже давно. Он напомнил, что не только Лев Толстой и Федор Достоевский, но и Александр Пушкин, и Николай Гоголь, и Антон Чехов, и все, кого привыкли читать в школе, не мнили себя детскими писателями, передает РИА «Новости».

«Если бы Пушкину кто-то сказал при его жизни, что его читают десятилетние дети, 13-14-летние дети, он бы сильно посмеялся, потому что он свою литературу писал для взрослых, и есть несколько произведений, которые можно было бы сразу отнести к разряду детской литературы на уровне творческого замысла, но в целом это был взрослый все-таки писатель», – пояснил эксперт.

Он добавил, что «классическая литература, изучаемая в сегодняшней современной школе, не соответствует психолого-педагогическим, возрастным особенностям детей, которые ее читают, они эту литературу понимать не могут, просто объективно они еще не достаточно взрослые, чтобы понимать такие тексты». Это не вызывает сомнений ни у кого из профессионалов.

Профессор допустил, что в школе можно заменить тяжелые и непонятное для старшеклассников произведения на более понятные, это будет правильным решением с точки зрения педагогики, «но вопрос, а когда прочитает этот человек «Войну и мир».

«Я подозреваю, что если он не прочитает его в школе, то потом уже никогда этот текст он уже не прочитает. Потому что после школы уже нет условий соответствующих, когда человек побуждается к чтению такой литературы, даже вынуждается в каком-то смысле, в школе же нет выбора читать или не читать Толстого у ученика», – рассказал Осадчий.

На его взгляд, в этом моменте вынуждения ознакомиться с текстом, независимо от желания, состоит преемственность культурных знаний. За пределами школы, где никто не будет побуждать читать, остается только воля человека, и, если отдать восприятие классической литературы на откуп доброй воле, то примерно через десять лет «мы окажемся в обществе, где никто не знает, кто такая Наташа Ростова».

По его мнению, также появится разница в речи, поскольку в речи поколения, читавшего классику, очень много отсылок к классическим сюжетам, «мы можем назвать кого-то Чичиковым, кого-то мертвыми душами назвать».

Осадчий предположил, что отказ от ряда произведений в школе возможен при включении курса литературы в программу вузов, это позволит иметь гарантию того, что хотя бы те, кто идут получать высшее образование, прочитают «Войну и мир», «Преступление и наказание». Кроме того, в 18-20-летнем возрасте эти произведения будут восприниматься более адекватно.

Ранее, как сообщила радиостанция «Говорит Москва», кандидат филологических наук, автор учебников по литературе Ирина Мурзак предложила убрать из школьной программы «Войну и мир» и «Тихий Дон», так как эти книги якобы мало кто читал даже 40 лет назад.

Напомним, президент России Владимир Путин пообещал разобраться с абсурдной возрастной маркировкой книг.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская пожаловалась президенту, что, например, роман Михаила Шолохова «Тихий Дон», маркируется как 18+, и, если его продадут или выдадут ребенку моложе, последует наказание.

Также под абсурдную маркировку попадают произведения Виктора Астафьева, Василия Шукшина, Даниила Гранина, и даже у всемирно известной трагедии «Ромео и Джульетта» маркировка 16+.