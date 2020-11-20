Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID-19

На первом месте по вероятности заражения COVID-19 в России оказались Воронеж и Пермь, говорится в исследовании аналитического портала «СберИндекс».

В этих городах, по оценке экспертов, вероятность заболеть коронавирусом выше, чем в среднем по России. По мнению специалистов, также «опасными» городами являются Иркутск и Новосибирск, затем следуют Красноярск, Омск, Челябинск и Саратов, передает РИА «Новости».

В исследовании отмечается, что жители Москвы, Краснодара и Нижнего Новгорода рискуют меньше всего.

По данным экспертов, вторая волна коронавируса в России, в отличие от первой, не нанесла серьезного удара по экономике страны.

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что в Карелии самая высокая заболеваемость коронавирусом по России. В свою очередь президент России Владимир Путин призвал поддержать руководителей регионов, где есть сложности с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявили 24 тыс. 318 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2 млн случаев заболевания.