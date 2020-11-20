В России за сутки выявили 24,3 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 24 318 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6902, Санкт-Петербурге – 2394, Московской области – 887.

Всего в стране выявлено 2 млн. 39 тыс. 926 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 551 тыс. 414 человек, из них 24 758 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 461 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 35 311 человек.

Накануне, 19 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 23 610. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 708.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.