В России за сутки выявили 23,6 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 23 610 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6438, Санкт-Петербурге – 2312, Московской области – 880.

Всего в стране выявлено 2 млн. 15 тыс. 608 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 526 тыс. 656 человек, из них 25 573 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 463 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 34 850 человек.

Накануне, 18 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 20 985. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 2625.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.