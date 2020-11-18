Назван регион России с самой высокой заболеваемостью коронавирусом

В Карелии самая высокая заболеваемость коронавирусом по России, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

«Разброс значения суточного показателя заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тыс. населения в Республике Татарстан до 61,8 случая на 100 тыс. населения в Республике Карелия», – сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, передает РИА «Новости».

По ее словам, в 80 российских регионах усилен режим текущей дезинфекции в общественном транспорте, такси, местах общественного пользования, передает ТАСС.

«В тех регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, мы отмечаем стабилизацию либо постепенное стихание процесса распространения, менее напряженную ситуацию с занятостью коечного фонда», – добавила Голикова.

Ранее Путин заявил, что в России ситуация с распространением нового коронавируса складывается непросто, этот вопрос находится в поле внимания властей.

За минувшие сутки в России выявили 20 985 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания.