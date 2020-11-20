Доктор Комаровский оценил риск заражения коронавирусом от переболевшего

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, насколько высока вероятность заболеть коронавирусом от переболевшего человека, если в его семье кто-то все еще болен.

Комаровский на своем Youtube-канале отметил, что контактировать с другими людьми в таком случае не стоит, так как все «страшно боятся», и привел в пример ситуацию с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, который несколько месяцев назад уже переболел коронавирусом, но после недавнего контакта с человеком, у которого выявили COVID-19, ушел на изоляцию.

Кроме того, врач вспомнил случай, когда кто-то заболел из членов семьи, а остальные здоровы. В теории, человек будет заразен в течение максимум семи-восьми дней после первых симптомов. «Но медицинская наука наверняка скажет, что лучше перестраховаться десять дней. Прибавьте к этому 14 дней – максимальный инкубационный период», – добавил врач.

Комаровский пояснил, если человек контактировал с заболевшим, нужно уйти на самоизоляцию. В этом случае реальным разносчиком коронавируса человек будет в случае отсутствия способности вырабатывать антитела – тогда человек может заболеть и во второй раз, подытожил врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал отрывок из своей книги, в котором описал вариант действий для борьбы с коронавирусом. Врач рекомендовал поменять порядок подачи информации о COVID-19, так как число людей, которые вызывают скорую при температуре 37,2, растет. Между тем, по словам доктора, другие начинают скупать лекарства, которые «совершенно им не нужны и откровенно вредны», в результате заболевшие из группы риска не могут получить медицинскую помощь и остаются без лекарств.