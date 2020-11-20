Мясников предложил «рыть котлован» для борьбы с COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал отрывок из своей книги, в котором описал вариант действий для борьбы с коронавирусом.

«Все, кому суждено заболеть, так или иначе заболеют, карантин служит тому, чтобы не заболели все разом!» – написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он предложил представить ситуацию так, будто поток воды нужно уместить в определенный котлован.

«И вот поток воды – это количество инфицированных больных. Котлован – емкость существующей системы здравоохранения. Чтобы не захлестнуло, а вода не пошла через край, пытаются «закрутить кран», снизить поступление. То есть карантин. Да, при внезапно возникшей ситуации, другой альтернативы нет», – объяснил врач.

Однако, считает Мясников, COVID-19 стал «бытом», поэтому чтобы побороть его, нужно подойти с другой стороны.

«Теперь надо подойти с другого конца: рыть котлован побольше! Приспосабливать здравоохранение к новым условиям», – написал он.

Врач рекомендовал поменять порядок подачи информации о COVID-19, так как число людей, которые вызывают скорую при температуре 37,2, растет. Между тем другие начинают скупать лекарства, которые «совершенно им не нужны и откровенно вредны», в результате заболевшие из группы риска не могут получить медицинскую помощь и остаются без лекарств.

Мясников также предложил создать отдельную от скорой помощи службу перевозки инфекционных больных.

«Никаких немедленных медицинских манипуляций во время транспортировки ковидных больных не предполагается (кроме кислорода). Достаточно обычного автотранспорта, оборудованного перегородкой для защиты водителя и кислородным баллоном», – отметил он.

Медик призвал осознать, что «никакая эпидемия не лечится больничными койками», а больницы созданы для тяжелых пациентов: поэтому подавляющее большинство людей должно лечиться на дому, и врачи это понимают. Далее Мясников заявил о необходимости повсеместного внедрения телемедицины, увеличения числа специалистов и инфекционных больниц. Кроме того, он отметил важность активной агитации ведения здорового образа жизни и вакцинации от гриппа и пневмококка.

«Подвижный подтянутый закаленный человек с нормальной массой тела, нормальным давлением, сахаром и холестерином, без вредных привычек по определению обладает сильным иммунитетом и тяжело ковидом не заболеет», – заключил врач.

Ранее Мясников рассказал о нескольких ошибках, которые допускают пациенты с коронавирусом при лечении на дому.

За минувшие сутки в России выявили 24 318 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2 млн случаев заболевания.