Пашинян назначил нового министра обороны Армении

Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку министра обороны республики Давида Тонояна, на его должность назначен главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вагаршак Арутюнян.

Саркисян, «принимая в основу предложение премьер-министра, (...) подписал указ об увольнении министра обороны Давида Тонояна», передает ТАСС.

Другим указом он назначил Арутюняна новым министром обороны республики.

Также Саркисян подписал указ о назначении Андраника Пилояна министром чрезвычайных ситуаций страны, сообщает пресс-служба президентского аппарата.

Ранее армянские СМИ сообщили о том, что министр обороны Давид Тоноян подал в отставку.

Указывалось, что вместо него якобы хотят назначить Вагаршака Арутюняна, который в данный момент занимает должность советника премьер-министра Никола Пашиняна, а в 1999-2000 годах был министром обороны республики.

До этого в отставку подали главы МИД и МЧС Армении – Зограб Мнацаканян и Феликс Цолакян.

Армянский политолог Андраник Теванян рассказывал в комментарии газете ВЗГЛЯД о политических интригах вокруг министра обороны республики.

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