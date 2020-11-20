В Армении заявили о политических интригах вокруг министра обороны

«Возможная отставка министра обороны Тонояна – следствие политических интриг и нежелания Пашиняна уйти в отставку. При этом те, кто сейчас вступают в его кабинет, очень похожи на тех, кто в 1991 вступал в КПСС», – заявил газете ВЗГЛЯД армянский политолог Андраник Теванян, комментируя сообщения об уходе Давида Тонояна с поста министра обороны Армении.

«Отставка Тонояна, если она состоится – это скорее следствие политических интриг, чем офицерское заявление об уходе из-за поражения в Карабахской войне», – считает директор армянского исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян. Политолог убежден: «уйти должен был Пашинян, потому именно он – главный человек, виновный в поражении».

«Но в последнее время мы наблюдали критику министра обороны со стороны Андраника Кочаряна – главы парламентской комиссии по вопросам обороны Армении и представителя «николовской» партии. После этого стало понятно, что Тоноян скорее всего уйдет», – объяснил эксперт.

По мнению Теваняна, уже неважно, кто заменит экс-министра обороны. «Как только 1 декабря окончательно вступит в силу 6-й пункт договоренностей, достигнутых Путиным, Пашиняном и Алиевым, о передаче Баку территорий Карабаха – начнется обратный отсчет срока полномочий армянского премьера. Поэтому говорить о каких-то стратегических целях и долгосрочных перспективах, связанных с новым министром обороны, не придется», – отметил он.

«Но те люди, которые сейчас соглашаются войти в кабинет Пашиняна, похожи на тех, кто в 1991 году подали заявление о вступлении в КПСС», – заключил Теванян.

В четверг армянские СМИ сообщили о том, что министр обороны Давид Тоноян подал в отставку. Вместо него якобы хотят назначить Вагаршака Арутюняна, который в данный момент занимает должность советника премьер-министра Никола Пашиняна, передает Sputnik со ссылкой на «Аравот». В 1999-2000 годах Арутюнян уже занимал пост министра обороны республики.

Кроме того, за последние дни в отставку подали уже главы МИД и МЧС Армении – Зограб Мнацаканян и Феликс Цолакян.

Напомним, 10 ноября премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны.

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана.

Представитель оппозиционной армянской партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил «дорожную карту» оппозиционных сил, в которой они потребовали отставки Пашиняна, а также создания временного правительства и организации досрочных выборов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД