В Турции за отказ надеть маски задержали двух россиян

В аэропорту Антальи за отказ надеть защитные маски задержали двух граждан России. Их доставили в отделение полиции и выписали предписание об оплате штрафа, сообщили в генконсульстве.

«Вечером 19 ноября в отделение полиции в аэропорту Антальи были доставлены два гражданина России – пассажиры рейса, прибывшего из Санкт-Петербурга. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении за отказ от «ношения масок в общественных местах» и выписано предписание об оплате штрафа», – передает РИА «Новости» сообщение дипломатов.

Отмечается, что россияне были отпущены в тот же вечер. Обращения от них в диппредставительство не поступали. Также уточняется, что масочный режим в связи с пандемией коронавируса действует на всей территории Турции: запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без масок.