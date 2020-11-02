Минцифры заявило о создании центра по борьбе с киберпреступлениями

В России создадут центр по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«С точки зрения борьбы с киберпреступлениями – две базовые истории. Первое – мы начинаем независимое тестирование всех государственных информационных систем на предмет «дырок» в их безопасности для того, чтобы быть уверенными в том, что у нас риски минимальны. И второе – это то, что мы создаем большой центр по борьбе с телефонным спамом, с фишингом и с киберпреступлениями», – сказал Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передает РИА «Новости».

«То есть наши системы станут более безопасными, а мы будем более четко и быстро реагировать на все случаи, жалобы, когда человеку звонят, начинают пытаться совершить какие-то мошеннические действия и так далее», – добавил Шадаев.

Ранее Шадаев сообщал, что число преступлений в России, которые совершаются с использованием смартфонов и информационных технологий, резко увеличилось.