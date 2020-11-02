Додон выразил уверенность в победе во втором туре выборов

Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность, что одержит победу во втором туре выборов главы республики, который состоится 15 ноября.

«Выборы показали, что левоцентристский электорат составляет 55-60% от общего числа избирателей. Уверен, что эти избиратели мобилизуются, и я одержу победу во втором туре выборов 15 ноября», – передает РИА «Новости» заявление Додона на брифинге.

Он также поздравил экс-премьера Майю Санду с выходом во второй тур выборов.

«Хочу поздравить Майю Санду с выходом во второй тур выборов президента. Хотя должен отметить, что она говорила о фальсификации этих выборов и ей стоило бы извиниться за это», – заявил Додон.

Между тем первый зампредседателя исполкома Содружества Виктор Гуминский заявил, что президентские выборы в Молдавии были проведены властями на высоком организационном уровне и признаны наблюдателями СНГ свободными, открытыми и конкурентными.

«По мнению миссии, органы публичной власти Республики Молдова и избирательные органы обеспечили проведение выборов на высоком организационном уровне <...> Миссия наблюдателей СНГ приходит к выводам о том, что выборы 1 ноября 2020 года президента Республики Молдова проведены в соответствии с действующим законодательством, были свободными, открытыми и конкурентными», – передает ТАСС слова Гуминского.

Напомним, лидер оппозиционной проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду после обработки 100% протоколов побеждает в первом туре президентских выборов в Молдавии с результатом 36,16% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Действующий глава государства Игорь Додон занимает второе место – 32,61%

Додон и Санду встретятся во втором туре выборов 15 ноября, так как ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более половины голосовавших избирателей.

Напомним, баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. Кроме того, Додон заявлял, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду.

В свою очередь глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что Соединенные Штаты готовят для Молдавии «революционный» сценарий. В МИД России заявляли о прямом вмешательстве Германии в дела Молдавии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что исход выборов в Молдавии зависит от гражданина России Ренато Усатого.