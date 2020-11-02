Погребинский заявил об истерике Зеленского из-за ситуации вокруг КСУ

«Заявление Зеленского о «заговоре чертей» – еще одно свидетельство тупости нашего президента», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя критику со стороны лидера Украины Владимира Зеленского решения Конституционного суда (КСУ) о признании несоответствующим основному закону значительной части норм закона «О предотвращении коррупции».

«Это еще одно свидетельство тупости и дремучей безграмотности нашего президента. Решение последней инстанции Конституционного суда даже комментировать нельзя, его нужно сразу исполнять, а потом уже писать предложения в КСУ, чтобы они сами внесли изменения в свои решения», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

По словам эксперта, есть мнение, что в стране существует конкуренция за то, чтобы показать, кто больший друг США – экс-глава Украины Петр Порошенко или действующий лидер Владимир Зеленский. Порошенко пытается доказать американскому посольству, что Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак – шпионы Москвы, пояснил собеседник.

«Зеленский наоборот пытается показать, что Порошенко – сторонник Москвы и в КСУ сидят его люди, которые голосуют против интересов США и ЕС. В этом есть доля истины, потому что истерика, которую президент страны устроил по поводу этого решения, говорит о том, что его зажали в угол», – полагает эксперт.

«У нас в стране принято считать, что КСУ не принимает решения без разрешения главы государства, и так было до последнего времени. А сейчас Зеленский всячески выпрыгивает из штанов, чтобы сказать: «дорогое посольство США – я тут ни при чем. Они скрытые агенты, а не я», – добавил Погребинский.

Лидеру Украину будет трудно провести через Раду закон о роспуске КСУ, полагает собеседник. По его словам, немалая часть депутатов в партии «Слуга народа» не хотят голосовать за это решение. Все, кто проголосуют «за», станут уголовными преступниками. Когда власть поменяется, их можно будет засудить за нарушение Конституции, считает политолог.

«Если же Зеленскому удастся набрать нужное количество голосов, то будет скандал. Это будет дальнейший процесс делегитимизации нашего президента. Может, в этом даже есть что-то хорошее. В этот раз он настолько явно нарушает Конституцию, что можно ставить вопрос об импичменте», – заключил Погребинский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «заговором олигархов и чертей из политического ада» решение Конституционного суда страны признать несоответствующим основному закону значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции».

«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Потому что только слабый президент и слабое государство является залогом сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят: на хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Как отметил украинский лидер, сегодня одна группа борется за «уничтожение всего того, ради чего боролись на всех наших площадях», другая – за полноценную свободу, права и гарантии справедливости для граждан.

«Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше безнаказанности? Или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили – да, хотим новых отношений. А вот Конституционный суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, считает иначе», – отметил президент.

«Не хотят старые элиты платить по счетам, не хотят отвечать за свои шикарные годы бесконтрольной жизни», – добавил Зеленский.

Во вторник Конституционный суд Украины (КСУ) признал несоответствующим основному закону страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции», в частности о необходимости опубликования чиновниками электронных деклараций и их проверки.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ, признать его решение о декларировании «ничтожным» без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД