Погребинский заявил об истерике Зеленского из-за ситуации вокруг КСУ

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2 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:45  |  vz.ru
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Появилась новая реальная угроза американскому доллару

Цифровой юань готов нанести удар по доллару REUTERS/Bobby Yip
Китай может стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. Россия и Евросоюз могут последовать его примеру. Бояться такого поворота событий в первую очередь надо американскому доллару. Потому что набирающие популярность цифровые валюты угрожают подорвать его статус резервной валюты. Более того, это может оказаться выгодно и для бюджета, и для простых граждан.  Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Нового президента США американцам доставит почта

Дональд Трамп очень активно проводит последнюю предвыборную неделю REUTERS/Leah Millis
Во вторник, 3 ноября, в США пройдут президентские выборы – и, на первый взгляд, у Дональда Трампа немного шансов победить Джозефа Байдена. Отставание по рейтингу в 7,4%, а по выборщикам (на основе соцопросов) почти в полтора раза. Однако нынешний президент США уверен в победе, и помочь ему могут некоторые неожиданные (по крайней мере, для России) технические обстоятельства. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Чего боится и кого ненавидит избиратель Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Конспирологическая теория не может быть убедительной, если в ней не говорится об успешности действия «темных сил». И тут на свет Божий является теория о том, что трамповского избирателя уже сломали. Он запуган и забит. Подробности...

Кому понадобились российские войска в Каталонии

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если в условном Лимпопо избрали не того президента или часть страны решила отделиться – там непременно найдется русский след. Презумпция невиновности Запад в таких случаях абсолютно не интересует. Подробности...

Россиянам предлагают сыграть в «ловлю ножей»

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
С начала 2020 года на Московской бирже были открыты 1,35 млн новых инвестиционных счетов. При этом за последние пять лет таковых прибавилось 1,65 млн. Совершенно очевидно, что этот спурт – отнюдь не результат финансового прозрения сограждан, но отчаянная попытка спасти рублевые сбережения. Подробности...
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Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Погребинский заявил об истерике Зеленского из-за ситуации вокруг КСУ

       2 ноября 2020, 13:44
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова

    «Заявление Зеленского о «заговоре чертей» – еще одно свидетельство тупости нашего президента», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя критику со стороны лидера Украины Владимира Зеленского решения Конституционного суда (КСУ) о признании несоответствующим основному закону значительной части норм закона «О предотвращении коррупции».

    «Это еще одно свидетельство тупости и дремучей безграмотности нашего президента. Решение последней инстанции Конституционного суда даже комментировать нельзя, его нужно сразу исполнять, а потом уже писать предложения в КСУ, чтобы они сами внесли изменения в свои решения», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

    По словам эксперта, есть мнение, что в стране существует конкуренция за то, чтобы показать, кто больший друг США – экс-глава Украины Петр Порошенко или действующий лидер Владимир Зеленский. Порошенко пытается доказать американскому посольству, что Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак – шпионы Москвы, пояснил собеседник.

    «Зеленский наоборот пытается показать, что Порошенко – сторонник Москвы и в КСУ сидят его люди, которые голосуют против интересов США и ЕС. В этом есть доля истины, потому что истерика, которую президент страны устроил по поводу этого решения, говорит о том, что его зажали в угол», – полагает эксперт. 

    «У нас в стране принято считать, что КСУ не принимает решения без разрешения главы государства, и так было до последнего времени. А сейчас Зеленский всячески выпрыгивает из штанов, чтобы сказать: «дорогое посольство США – я тут ни при чем. Они скрытые агенты, а не я», – добавил Погребинский.

    Лидеру Украину будет трудно провести через Раду закон о роспуске КСУ, полагает собеседник. По его словам, немалая часть депутатов в партии «Слуга народа» не хотят голосовать за это решение. Все, кто проголосуют «за», станут уголовными преступниками. Когда власть поменяется, их можно будет засудить за нарушение Конституции, считает политолог.

    «Если же Зеленскому удастся набрать нужное количество голосов, то будет скандал. Это будет дальнейший процесс делегитимизации нашего президента. Может, в этом даже есть что-то хорошее. В этот раз он настолько явно нарушает Конституцию, что можно ставить вопрос об импичменте», – заключил Погребинский.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «заговором олигархов и чертей из политического ада» решение Конституционного суда страны признать несоответствующим основному закону значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции».

    «Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Потому что только слабый президент и слабое государство является залогом сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят: на хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

    Как отметил украинский лидер, сегодня одна группа борется за «уничтожение всего того, ради чего боролись на всех наших площадях», другая – за полноценную свободу, права и гарантии справедливости для граждан.

    «Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше безнаказанности? Или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили – да, хотим новых отношений. А вот Конституционный суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, считает иначе», – отметил президент.

    «Не хотят старые элиты платить по счетам, не хотят отвечать за свои шикарные годы бесконтрольной жизни», – добавил Зеленский.

    Во вторник Конституционный суд Украины (КСУ) признал несоответствующим основному закону страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции», в частности о необходимости опубликования чиновниками электронных деклараций и их проверки. 

    В пятницу президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ, признать его решение о декларировании «ничтожным» без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля.

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