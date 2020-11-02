Баку сообщил об обстреле Арменией сел в Агдамском и Агджабединском районах

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны армянских ВС сел в Агдамском и Агджабединском районах.

«С 06.00 (05.00 по московскому времени) 2 ноября вооруженные силы Армении подвергают артиллерийскому обстрелу села Агдамского и Агджабединского районов», – передает ТАСС сообщение оборонного ведомства.

В минобороны также заявили, что в ночь на понедельник боевые операции в зоне конфликта продолжались в основном на Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях. Уточняется, что за прошедшие сутки ВС Азербайджана уничтожили большое количество военной техники противника.

«В течение суток на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, четыре РСЗО БМ-21 «Град», 10 различных видов пушек, три грузовика с боеприпасами и пять единиц другой автомобильной техники противника», – заявили в министерстве.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

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