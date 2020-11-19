Найден пропавший в сентябре под Владимиром первоклассник

В администрации Камешковского района Владимирской области сообщили об обнаружении пропавшего 28 сентября после уроков первоклассника.

«На службу ЕДДС поступил звонок, что [пропавший ребенок] <...> нашелся в [деревне] Макарихе. Больше ничего не знаем, пока ничего не разглашается. Мальчик жив», – приводит ТАСС слова представителя администрации.

В службе скорой помощи Камешковской центральной районной больницы сообщили, что первичный медосмотр первоклассника не показал отклонений в состоянии здоровья.

«Выезжала наша бригада в деревню Макариху, она только выехала с места событий и сейчас доставляет его в приемное отделение Камешковской ЦРБ, уже ждет педиатр в приемном отделении... Бригада отзвонилась о том, что по первичному осмотру видимых каких-то существенных повреждений, отклонений по состоянию здоровья у ребенка не обнаружили», – сказал диспетчер службы скорой помощи. Деревня Макариха находится в Камешковском районе, примерно в 20 км от поселка Горки, где расположен дом семьи пропавшего мальчика.

Напомним, 28 сентября в полицию Камешковского района Владимирской области поступило сообщение, что в поселке Горки не вернулся домой семилетний мальчик. После уроков он добрался до поселка школьным автобусом, но до дома не дошел. Отмечается, что ранее мальчик из дома не уходил и намерений сделать это не высказывал. По факту исчезновения ребенка возбуждено было уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

В поисках ребенка участвовали представители МВД по Владимирской области, МЧС, Следственного комитета, прокуратуры, администрации района и области, добровольцы из Москвы и Московской области, Калужского, Ивановского, Рязанского, Ярославского регионов, военные ЗВО, кинологические расчеты, подразделения беспилотных летательных аппаратов, вертолеты гражданской авиации. В октябре МВД России объявило о назначении вознаграждения в размере 1 млн рублей за помощь в розыске пропавшего.

Напомним, 15 ноября в Свердловской области обнаружили тело пропавшей 11-летней девочки.