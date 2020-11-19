В Минпросвещения сказали, кто больше рискует заразиться COVID в школе

Большему риску заразиться коронавирусом подвергаются педагоги, а не школьники, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

Глушко заявил в эфире канала «Россия 24», что «большим риском подвергаются, на самом деле, учителя и те взрослые люди, которые работают в школе», передает РИА «Новости».

Он также выразил мнение, что школа в данный момент является самым безопасным местом, так как там и измеряют температуру, и проводят дезинфекцию.

Представитель министерства отметил, что противоэпидемиологические меры, предполагающие уменьшение числа людей в школах, работают и позволяют прерывать цепочки заражения.

Глушко добавил, что только в одном регионе России в связи с эпидемией продлены каникулы во всех школах (не уточнив, что это за регион), в остальных субъектах, при необходимости, вводятся точечные ограничения. Больше 56% учеников в стране находятся на очном обучении.

В целом, эпидемиологическая ситуация в российских школах спокойная, только «0,07% от всего количества школ находятся на карантине, это всего 26 школ в 12 регионах».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после перевода старших классов школ в столице на удаленную учебу вдвое снизилось число выявленных случаев коронавируса у детей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.