В Общественной палате заявили о росте в обществе ожиданий от НКО

На фоне ситуации с коронавирусом в российском обществе растут ожидания от некоммерческих организаций (НКО), заявили в комиссии Общественной палаты (ОП) по итогам общественных слушаний в среду.

Комиссия ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО 18 ноября провела общественные слушания «Работа НКО во время второй волны пандемии COVID-19: ожидания, вызовы, барьеры». Мероприятие прошло в формате видеоконференции, говорится в сообщении на сайте ОП.

Масштаб проблем, связанных с коронавирусной пандемией, растет, и вместе с этим в обществе растут ожидания от НКО, которые уже в первую волну доказали свою эффективность, смогли прийти на помощь там, где не хватало усилий органов власти, считает Елена Тополева-Солдунова, председатель комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО.

Она рассказала, что в первую волну пандемии наиболее востребованными оказались поддержка отдельных категорий граждан, деятельность в сфере социального обслуживания и перевод ее в удаленный формат, поддержка медицинских организаций, психологическая и юридическая помощь, информационная поддержка.

В то же время люди часто не знали, к кому обращаться за помощью – не хватало информации, межведомственного взаимодействия. Кроме того, стало очевидно, что надо создавать систему выявления людей, которые нуждаются в помощи: изменить заявительный характер на активно-поисковый. Общественница подчеркнула, что и государство, в свою очередь, оказало НКО существенные меры поддержки.

«На мой взгляд, сегодня не совсем правильно, неэтично ставить вопрос: помогите нам, нам плохо. Сейчас плохо всем, экономике нашей плохо. Разговор надо строить в другой парадигме: мы готовы помогать – и мы помогаем, но есть препятствия, чтобы эту помощь своевременно оказывать», – убеждена Елена Тополева-Солдунова.

Без помощи государства НКО в 2021 году все же не обойтись, считает заместитель руководителя федерального исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов. По его мнению, существенной поддержкой для некоммерческих организаций станет продление моратория на проверки, в том числе аудиторские, и выплату страховых взносов, отсрочка еще на шесть месяцев арендных платежей, сохранение особого порядка уплаты пени за коммунальные услуги и так далее.

Председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак считает необоснованным применение к НКО ограничений для бизнеса, например, по количеству сотрудников, которые должны находиться на удаленном режиме работы, так как специфика работы многих НКО – непосредственный контакт с теми, кто нуждается в их поддержке.

Эксперт также озвучил ряд условий, которые, по его мнению, позволят продолжать работу некоммерческого сектора: доступ наравне с государственными организациями к ресурсам на средства индивидуальной защиты и обязательное тестирование; техническое переоборудование организаций с учетом необходимости работать в дистанционном формате; информационная открытость и прозрачность – сокрытие информации о нуждающихся в помощи, в том числе о заболевших COVID, не позволяет определить реальные потребности в помощи НКО; введение онлайн-приемных для упрощения взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, социальной защиты и самими нуждающимися.

Наталья Кирюхина, первый заместитель председателя комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, обратила внимание на работу НКО с наиболее уязвимыми группами населения, которые испытывают административные, финансовые, инфраструктурные ограничения в доступе к услугам и сервисам, находятся на краю бедности, социальной изоляции, дискриминации, не имеют возможности самоизолироваться, соблюдать гигиенические мер, приобретать СИЗ и так далее.

«А самое главное – это отсутствие доступа к информации, как уберечься и как получить помощь при заражении. Я убеждена, что необходимо, во-первых, поддерживать организации, работающие со сложными группами населения, а во-вторых, поддерживать и развивать самосознание и сопротивляемость, самопомощь и взаимопомощь самих представителей этих уязвимых групп», – пояснила она.

Елизавета Олескина, первый заместитель председателя Комиссии ОП по вопросам благотворительности и социальной работы, подняла вопросы, на которые, по ее мнению, ни у государства, ни у коммерческого сектора пока нет ответа.

«Это помощь одиноким людям на дому, которые благодаря акции #МыВместе и социальным работникам получают продукты питания. Но что происходит с этими людьми за закрытой дверью, если многие из них даже приготовить эти продукты не могут, мы не знаем. Большая проблема – реабилитация после самоизоляции и COVID. Уже сейчас наблюдается снижение физических и когнитивных способностей особенно у уязвимых групп, возрос риск депрессий, и само по себе это не вылечится. Третья проблема – мы как сектор устали. Я вижу, как чахнут наши команды, устали и люди, работающие вахтами. Им пока идут федеральные выплаты, но уровень усталости такой, столько семей рушится, что люди увольняются, говоря, что никакие деньги уже не нужны. Наша задача – поддержать вахтовых сотрудников, без которых вся сфера рухнет», – призвала она.

Также Олескина предложила НКО провести информационную кампанию, которая бы показывала бытовой героизм их сотрудников, врачей и работников социальных служб.

Среди других озвученных участниками слушаний проблем – продолжение камеральных налоговых проверок НКО, которые применяют пониженные тарифы страховых взносов; задержки с возмещением затрат на средства индивидуальной защиты и сложности с прохождением тестирования; трудности с психологической помощью людям – очевидно, что такая поддержка нужна, однако оказывать ее получается только через горячие линии.

Также эксперты отметили, что в сложившейся эпидемиологической ситуации большое значение имеет профилактика заболевания COVID-19 и просвещение населения, например, проведение встреч сотрудников организаций и учреждений с представителями медицинских служб для регулярного информирования о мерах профилактики COVID-19. Важную роль эксперты отводят укреплению партнерских коммуникаций и наполнению информационного поля.