В Общественной палате заявили о росте в обществе ожиданий от НКО

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В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников

Придуман новый развод на деньги в Black Friday Михаил Терещенко/ТАСС
Пандемия приучила россиян к онлайн-покупкам. Но это на руку не только интернет-торговле и бизнесу, но и аферистам. Они продолжают изобретать новые виды мошенничества. Подготовились преступники и к грядущей «черной пятнице». Как по-новому разводят на деньги россиян и как не попасть на удочку мошенников?  Подробности...
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Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
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Почему россиянки отказываются от абортов

В советское время аборт то жестко запрещали, то разрешали вновь Добров А.Н. 1961 г.
Сто лет назад Советская Россия первой в мире узаконила медицинское прерывание беременности. Современная Россия остается страной формально толерантной к абортам, но с начала столетия число женщин, решившихся на такое прерывание беременности, упало в несколько раз. В чем причины этого явления? Подробности...
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Сирийские планы Трампа обманом разрушил простой чиновник

Джеймс Джеффри играл в игры с Трампом и будет теперь играть в игры с Байденом Stefani Reynolds/Consolidated News
Photos/Global Look Press
Главнокомандующему самой сильной армией в мире безнаказанно можно лгать прямо в лицо. Именно такой вывод следует из сенсационного признания американского дипломата, отвечавшего за борьбу с ИГИЛ – он намеренно обманывал Трампа о численности войск США в Сирии. И делал это из самых лучших, государственных побуждений. Зачем же и каким образом? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Мы любим, чтобы нас пугали

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Смыслы, смыслы, нам не хватает смыслов; впрочем, либеральным нашим оппонентам их тоже не хватает. Но они работают с нутряковыми страхами, с подсознательными потребностями, а патриоты этого не умеют или не хотят делать. Подробности...
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Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
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Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Байден, Трамп, США, Евросоюз – ну какая нам разница? Нет, ты объясни простому русскому обывателю, что ему до выборов в США или кризиса Евросоюза! Какая разница, кто будет президентом в Америке? Нам своей страной нужно заниматься. Подробности...
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Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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    В Общественной палате заявили о росте в обществе ожиданий от НКО

    19 ноября 2020, 13:08

    Текст: Наталья Ануфриева

    На фоне ситуации с коронавирусом в российском обществе растут ожидания от некоммерческих организаций (НКО), заявили в комиссии Общественной палаты (ОП) по итогам общественных слушаний в среду.

    Комиссия ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО 18 ноября провела общественные слушания «Работа НКО во время второй волны пандемии COVID-19: ожидания, вызовы, барьеры». Мероприятие прошло в формате видеоконференции, говорится в сообщении на сайте ОП.

    Масштаб проблем, связанных с коронавирусной пандемией, растет, и вместе с этим в обществе растут ожидания от НКО, которые уже в первую волну доказали свою эффективность, смогли прийти на помощь там, где не хватало усилий органов власти, считает Елена Тополева-Солдунова, председатель комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО.

    Она рассказала, что в первую волну пандемии наиболее востребованными оказались поддержка отдельных категорий граждан, деятельность в сфере социального обслуживания и перевод ее в удаленный формат, поддержка медицинских организаций, психологическая и юридическая помощь, информационная поддержка.

    В то же время люди часто не знали, к кому обращаться за помощью – не хватало информации, межведомственного взаимодействия. Кроме того, стало очевидно, что надо создавать систему выявления людей, которые нуждаются в помощи: изменить заявительный характер на активно-поисковый. Общественница подчеркнула, что и государство, в свою очередь, оказало НКО существенные меры поддержки.

    «На мой взгляд, сегодня не совсем правильно, неэтично ставить вопрос: помогите нам, нам плохо. Сейчас плохо всем, экономике нашей плохо. Разговор надо строить в другой парадигме: мы готовы помогать – и мы помогаем, но есть препятствия, чтобы эту помощь своевременно оказывать», – убеждена Елена Тополева-Солдунова.

    Без помощи государства НКО в 2021 году все же не обойтись, считает заместитель руководителя федерального исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов. По его мнению, существенной поддержкой для некоммерческих организаций станет продление моратория на проверки, в том числе аудиторские, и выплату страховых взносов, отсрочка еще на шесть месяцев арендных платежей, сохранение особого порядка уплаты пени за коммунальные услуги и так далее.

    Председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак считает необоснованным применение к НКО ограничений для бизнеса, например, по количеству сотрудников, которые должны находиться на удаленном режиме работы, так как специфика работы многих НКО – непосредственный контакт с теми, кто нуждается в их поддержке.

    Эксперт также озвучил ряд условий, которые, по его мнению, позволят продолжать работу некоммерческого сектора: доступ наравне с государственными организациями к ресурсам на средства индивидуальной защиты и обязательное тестирование; техническое переоборудование организаций с учетом необходимости работать в дистанционном формате; информационная открытость и прозрачность – сокрытие информации о нуждающихся в помощи, в том числе о заболевших COVID, не позволяет определить реальные потребности в помощи НКО; введение онлайн-приемных для упрощения взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, социальной защиты и самими нуждающимися.

    Наталья Кирюхина, первый заместитель председателя комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, обратила внимание на работу НКО с наиболее уязвимыми группами населения, которые испытывают административные, финансовые, инфраструктурные ограничения в доступе к услугам и сервисам, находятся на краю бедности, социальной изоляции, дискриминации, не имеют возможности самоизолироваться, соблюдать гигиенические мер, приобретать СИЗ и так далее.

    «А самое главное – это отсутствие доступа к информации, как уберечься и как получить помощь при заражении. Я убеждена, что необходимо, во-первых, поддерживать организации, работающие со сложными группами населения, а во-вторых, поддерживать и развивать самосознание и сопротивляемость, самопомощь и взаимопомощь самих представителей этих уязвимых групп», – пояснила она.

    Елизавета Олескина, первый заместитель председателя Комиссии ОП по вопросам благотворительности и социальной работы, подняла вопросы, на которые, по ее мнению, ни у государства, ни у коммерческого сектора пока нет ответа.

    «Это помощь одиноким людям на дому, которые благодаря акции #МыВместе и социальным работникам получают продукты питания. Но что происходит с этими людьми за закрытой дверью, если многие из них даже приготовить эти продукты не могут, мы не знаем. Большая проблема – реабилитация после самоизоляции и COVID. Уже сейчас наблюдается снижение физических и когнитивных способностей особенно у уязвимых групп, возрос риск депрессий, и само по себе это не вылечится. Третья проблема – мы как сектор устали. Я вижу, как чахнут наши команды, устали и люди, работающие вахтами. Им пока идут федеральные выплаты, но уровень усталости такой, столько семей рушится, что люди увольняются, говоря, что никакие деньги уже не нужны. Наша задача – поддержать вахтовых сотрудников, без которых вся сфера рухнет», – призвала она.

    Также Олескина предложила НКО провести информационную кампанию, которая бы показывала бытовой героизм их сотрудников, врачей и работников социальных служб.

    Среди других озвученных участниками слушаний проблем – продолжение камеральных налоговых проверок НКО, которые применяют пониженные тарифы страховых взносов; задержки с возмещением затрат на средства индивидуальной защиты и сложности с прохождением тестирования; трудности с психологической помощью людям – очевидно, что такая поддержка нужна, однако оказывать ее получается только через горячие линии.

    Также эксперты отметили, что в сложившейся эпидемиологической ситуации большое значение имеет профилактика заболевания COVID-19 и просвещение населения, например, проведение встреч сотрудников организаций и учреждений с представителями медицинских служб для регулярного информирования о мерах профилактики COVID-19. Важную роль эксперты отводят укреплению партнерских коммуникаций и наполнению информационного поля.


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