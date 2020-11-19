Минздрав США решил не работать с Байденом

Министерство здравоохранения США не будет работать с командой объявившего о своей победе на президентских выборах Джо Байдена до тех пор, пока управление общих служб США (GSA) не признает его победу, сообщают американские СМИ.

Телеканал CNN со ссылкой на главу минздрава США Алекса Азара сообщил, что «когда GSA установит (кто победил), мы обеспечим полный совместный профессиональный переход и подготовку», передает РИА «Новости».

По его словам, ведомство следует «руководящим принципам».

Ранее газета Politico сообщала, что глава управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать победу Байдена на президентских выборах.

Также сообщалось, что Минздрав США якобы мог отправлять отчеты по COVID-19 в интересах действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Напомним, крупнейшие СМИ в США объявилио победе Байдена, а сам он объявил себя «избранным руководителем» страны.

Как свидетельствуют данные опроса, проведенного Politico и Morning Consult, большинство его участников считают, что Трамп должен признать поражение на выборах. Трамп заявляет, что победил на президентских выборах.