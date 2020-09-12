Минздрав США обвинили в правке отчетов по COVID-19 в интересах Трампа

Министерство здравоохранения и социальных служб США корректировало отчеты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, чтобы те не противоречили словам президента страны Дональда Трампа о коронавирусе, заявили источники.

ЦКПЗ еженедельно передавали сводку по распространению коронавируса, прогнозы и оценки экспертов, но их отчеты редактировал минздрав, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Конкретные примеры правок не приводятся, также не указываются сроки, когда эти правки проводились.

Подчеркивается, что действия минздрава соответствуют политике администрации Трампа, которая якобы «старался принизить опасность коронавируса».

Как заявляет CNN, в Белом доме подозревали ЦКПЗ в том, что те могут намеренно действовать не в интересах Трампа.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 6,4 млн случаев коронавируса, умерли свыше 193 тыс. человек.

Напомним, Трамп заявлял, что коронавирус «в какой-то момент, может, исчезнет сам».

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