Греция отказала Турции в праве испытывать российскую С-400

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна – член НАТО не может проводить испытания российской зенитно-ракетной системы С-400 и поддерживать джихадистские группировки в регионе.

Греческий премьер, вероятно, имел в виду Турцию, которая приобрела у России ЗРС С-400, хотя и не назвал ее напрямую.

«Союзники не могут сотрудничать с джихадистскими группировками. Они не могут проводить испытания [российской зенитно-ракетной системы] С-400. Такая практика подрывает ценности НАТО и наносит удар по солидарности, сплоченности, единству и эффективности НАТО как политической и военной организации, а также противоречит собственным целям Североатлантического альянса и его оборонным интересам», – заявил Мицотакис в своем приветствии в начале 66-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы греческого правительства.

Премьер-министр Греции коснулся отношений НАТО с Москвой и Пекином. «Что касается России и Китая, то мы должны оставаться открытыми для перспективы конструктивного диалога, но в то же время должны продолжать участвовать в коллективной обороне и безопасности. Вот почему я приветствую приверженность избранного президентом США [Джозефа] Байдена Североатлантическому альянсу и безопасности в Европе. Успех НАТО заключается в коллективной солидарности. Наш союз не только укрепляет силу Америки, но и обеспечивает защиту Европы», – подчеркнул он.

Мицотакис выразил удовлетворение высокими тратами своей страны на военные нужды. «Как премьер-министр, я горжусь тем, что Греция не только выполняет, но и превышает свои обязательства по ежегодным расходам в размере 2% [ВВП] на свою оборону каждый год. В этом году мы подтвердили нашу приверженность новым значительным инвестициям в оборону на ежегодной основе, укрепили наш стратегический потенциал и приняли участие в ключевых механизмах и миссиях НАТО», – добавил он.

Напомним, что у Греции, которая также входит в состав НАТО, тоже есть российская система ПВО. Кипр в 1999 году купил российский зенитно-ракетный комплекс С-300. Под давлением Турции ЗРК передали Греции. На Крите С-300 разместили при посредничестве и согласии американцев. При этом С-300, а также зенитные системы малой дальности «Тор М-1» и «Оса» прикрывают не только греков, но и американскую базу на Крите. Как пишет Ieidiseis.gr, «разница между греческими С-300 и турецкими С-400 заключается в том, что Греция имеет на эти комплексы согласие США, а ракеты Турции – их анафему».

В начале октября стало известно, что Турция перебросила ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун для проведения испытаний. Госдеп подчеркивал, что приобретение Турцией российских комплексов является «важнейшим препятствием» в отношениях с США.

До этого министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Анкара продолжает проверку и подготовку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400. Он также отметил, что приобретение и испытания ЗРК С-400 не означает отдаление Турции от НАТО.

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