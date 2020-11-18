Москва увеличит расходы на здравоохранение

Расходы на здравоохранение в Москве в 2021 году вырастут на 12%, или более чем на 40 млрд рублей, а расходы на образование – почти на 11 млрд рублей, сообщает пресс-служба столичного комплекса социального развития.

Важнейшей задачей московского здравоохранения в 2021 году останется поддержание высокого уровня доступности и качества оказания медпомощи по приоритетным направлениям: профилактика, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, высокотехнологичная помощь, а также реализация мер по борьбе с пандемией COVID-19, включая проведение массовой бесплатной вакцинации населения, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

«Для достижения указанных целей на 2021 год предусмотрены средства в объеме 741,9 млрд рублей (средства бюджета Москвы и фонда ОМС). Это на 40,8 млрд больше, чем в 2020 году. В процентном соотношении рост расходов на здравоохранение в следующем году составляет 6%. На реализацию программы «Столичное здравоохранение» за счет средств бюджета города Москвы предусмотрено увеличение расходов на 12% до 447,1 млрд рублей», – указывается в сообщении.

Основные статьи расходов бюджета Москвы – это обеспечение льготников бесплатными лекарствами, изделиями медицинского назначения (45,7 млрд рублей), оказание высокотехнологической медицинской помощи (33 млрд рублей), финансирование строительства новых объектов здравоохранения (55,1 млрд рублей).

Кроме того, бюджетом предусмотрено увеличение финансирования мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, в том числе вакцинация населения от коронавируса в размере 10 млрд рублей, а также финансирование мероприятий по программе охраны здоровья матерей и детей в размере 10 млрд рублей.

Кроме того, Москва почти на 11 млрд рублей увеличит расходы на образование в 2021 году. «В 2021 году в Москве будут продолжены все ключевые образовательные проекты. В 2021 году расходы на образование в Москве вырастут почти на 11 млрд рублей и составят 426,4 млрд», – сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Указывается, бюджет российской столицы на 2021 год сохраняет социальную направленность, все ключевые образовательные проекты будут продолжены. Проект бюджета на 2021 год предусматривает увеличение расходов на образование на 2,6% по сравнению с нынешним годом, то есть на 10,9 млрд рублей.

«Одной из главных задач московского образования в 2021 году станет обеспечение равных возможностей для каждой школы и доступного качественного образования для каждого ребенка независимо от района его проживания и социального положения семьи», – говорится в сообщении.

Уже на сегодняшний день в столице местами в дошкольных группах обеспечены все дети в возрасте от двух лет четырех месяцев до семи лет, чьи родители изъявили соответствующее желание. Ежегодно растет число первоклассников, которые учатся в школах в районе проживания. В этом учебном году их уже около 95%.

Кроме того, «во всех школах Москвы на выбор старшеклассникам предложено три и более направлений профильного образования». Например, «в медицинских, инженерных, академических, кадетских, педагогических, атомных, курчатовских, предпринимательских и IT-классах, оснащенных самым современным оборудованием, учатся свыше 45 тыс. юных москвичей – на 10 тыс. больше, чем годом ранее».

Также в 2021 году «запланировано открытие медиаклассов для подготовки будущих журналистов».

Отмечается, что во всех школах, колледжах, дворцах творчества реализуются программы дополнительного образования. В целом допобразованием в городе охвачены более 1 млн учащихся в возрасте от пять до 18 лет, это 88,5% от общего числа детей и подростков.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2021 году вырастут выплаты неработающим пенсионерам.