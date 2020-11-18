СК завершил расследование дела против бывшего гендиректора Центра Хруничева

Завершено расследование дела в отношении экс-гендиректора Центра Хруничева Владимира Нестерова и его соучастников, которых обвиняют в хищении 120 млн рублей, сообщил Следственный комитет.

Следователи полагают, что фигуранты похитили у Центра Хруничева более 120 млн рублей, а Нестеров, злоупотребляя полномочиями, нанес ущерб бюджету РФ на 5,3 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.

В зависимости от роли каждого в преступлениях, Нестеров, бывший главный бухгалтер предприятия Михаил Якушин и руководители двух коммерческих организаций обвиняются по статьям «Мошенничество», «Растрата, «Злоупотребление полномочиями».

По версии следствия, в 2007-2014 годах обвиняемые инициировали заключение двух договоров на представление Центра Хруничева в судах, а также оказание аудиторских и консультационных услуг для нужд бухгалтерии.

«По одному из договоров федеральное предприятие ежемесячно независимо от оказания услуг перечисляло фирме 22 тыс. евро, а также 5% от полученной имущественной выгоды в результате обжалования в судах решений налоговых органов о взыскании платежей. При этом на предприятии имелась собственная юридическая служба. Во втором случае к договору об оказании консультационных услуг были заключены фиктивные дополнительные соглашения и составлены подложные акты о выполнении работ с заведомо ложными сведениями о якобы оказанных услугах для нужд бухгалтерии. В действительности отраженные в актах работы были выполнены сотрудниками бухгалтерии предприятия, штат которой составлял более 200 человек. Таким образом, в результате действий обвиняемых были похищены денежные средства федерального предприятия на сумму более 120 млн рублей», – отмечается в сообщении.

В 2006 году Нестеров без разрешения Росимущества и Роскосмоса разрешил американской компании Lockheed Martin продать принадлежащие ей 51% акций совместного российско-американского предприятия «Локхид-Хруничев-Энергия» и 50% акций совместной компании «Интернэшнел Лонч Сервисез» офшорной компании «Спейс Транспорт Инк». Ведомство отметило, что компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах и принадлежит гражданину Германии.

«Указанные предприятия были созданы с целью продажи на международном рынке американских ракет-носителей Atlas и российских ракет-носителей «Протон». Тем самым Нестеров отказался от права первоочередной покупки указанных акций и скрыл данный факт от Росимущества и Роскосмоса. При этом их стоимость, как установило следствие, составила 2,2 млрд рублей», – добавили в СК.

После этого Нестеров ввел в заблуждение Росимущество и Роскосмос и организовал покупку этих акций Центром Хруничева у «Спейс Транспорт Инк» по завышенной стоимости за 321 млн долларов США, или 7,5 млрд рублей.

«Противоправными действиями Нестерова бюджету Российской Федерации был причинен значительный материальный ущерб в размере более 5,3 млрд рублей, составивших разницу от рыночной стоимости акций по состоянию на 2006 год.

Ведомство отметило, что экс-заместитель гендиректора Центра Хруничева по экономике Александр Островерх уже был осужден и признан виновным в растрате.

О возбуждении уголовного дела в отношении Нестерова сообщалось еще в конце 2014 года. По словам источника, его и еще несколько человек подозревали в заключении сделки и последующем распределении между собой 212 млн долларов. Однако на предприятии не стали комментировать эти сообщения.