Советник президента по культуре заболел COVID-19

Советник российского президента по культуре Владимир Толстой сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.

Толстой заявил, что чувствует себя «более-менее», и уточнил, что у него коронавирусная инфекция, передает «Интерфакс».

12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о заболевании коронавирусом. Его вместе с Татьяной Навкой госпитализировали в больницу. В июне представитель Кремля выздоровел и вышел на работу. В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус.