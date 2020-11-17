Лукашенко назвал условие «одновекторной» политики

Если в России «некие силы» желают, чтобы Белоруссия проводила одновекторную политику, то для этого нужно предложить «нормальные условия» для Минска, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Я удивляюсь и не совсем понимаю, почему против нашей многовекторности подскочили некие силы в Российской Федерации. Нам бы хотелось, чтобы они сказали, какие в связи с этим они имеют к нам претензии. Мы ведь четко заявили о том, что наш ближайший союзник, родные нам страна и народ – это Россия и россияне... Если кто-то видит, что мы не должны проводить эту многовекторную политику, а придерживаться только одного вектора, ну тогда надо предложить нормальные условия, чтобы мы не смотрели в разные стороны. Но и этого не хотят», – цитирует Лукашенко БелТА.

Он добавил, что отношения Минска и Москвы оставались хорошими, даже когда возникали споры экономического характера, и добавил, что белорусская сторона никогда не отворачивалась от российской.

«Мы никогда не отворачивались от России. Никогда. Даже в те времена, когда о нас вытирали ноги. Вы помните цену на газ на этот год, когда 95 долларов платила Германия за тысячу кубов, а мы – 127. Когда мы покупали у них нефть и нас заставляли платить за это премию. Когда нас наклоняли во всех средствах массовой информации, мы вели себя достойно», – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что внешняя политика Белоруссии будет иметь многовекторный характер, однако Минск никогда не отвернется от Москвы. В конце октября белорусский лидер в ходе беседы с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Россия является главным союзником Минска.