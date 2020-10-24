Лукашенко заявил Помпео, что Россия является главным союзником Минска

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе беседы с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Россия является главным союзником Минска.

«Касаясь внешнеполитической повестки, (Лукашенко) подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы», – привел белорусский канал ОНТ подробности беседы, передает РИА «Новости».

Президент Белоруссии также рассказал Помпео о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в республике.

Помпео, в свою очередь, подчеркнул, что американская сторона остается привержена суверенитету и независимости Белоруссии.

«Собеседники обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, после февральского визита Помпео в Минск обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы. Также Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку и в Белоруссии, и в США», – отметил канал.

Напомним, в субботу Помпео позвонил Лукашенко.

Ранее Помпео заявлял, что США продолжат «привлекать к ответственности» власти Белоруссии за «подрыв демократии» в республике. Минфин США объявлял о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло.