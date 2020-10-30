Лукашенко объяснил сочетание многовекторности политики Белоруссии и дружбы с Россией

Внешняя политика Белоруссии имела и будет иметь многовекторный характер, однако Минск никогда не отвернется от Москвы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Да, у нас была и будет многовекторная внешняя политика. Потому что невозможно то ли журавлю, то ли воробью (как хотите называйте) лететь на одном крыле. Мы – географический центр Европы. Куда нам деваться? Россия прекрасно должна нас понимать. Потому что у них орел аж двуглавый, а нам тогда надо четырехглавого породить», – сказал Лукашенко на встрече с коллективом МВД республики, передает БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия никогда не отворачивалась от России и никогда не планирует этого делать. «Это я говорю и сейчас руководству России. Если в нас будут видеть настоящего брата, младшего брата, и будут к нам относиться как к младшему брату, защищая, поддерживая (так, как поступил Путин в это сложное время), мы никогда не то, что не бросим камень в сторону Востока и России… Нашей России. Я не знаю, как вы ее воспринимаете (…) Это моя Россия. Мы никогда так не поступим», – подчеркнул глава Белоруссии.

«Мы с президентом России [Владимиром Путиным] (…) жестко и четко договорились, что мы всегда будем друг другу надежными друзьями и опорой. Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас – у России и Белоруссии, у Путина и Лукашенко – других друзей нет. Вы помните, давным-давно я сказал (хихикали СМИ России), что придет время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Все произошло», – добавил Лукашенко.

В минувшую субботу Лукашенко в ходе беседы с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Россия является главным союзником Минска.