Рэпер Гулиев предложил деньги пострадавшим в ДТП в центре Москвы

Рэпер Эльмин Гулиев, который в наркотическом опьянении сбил пешеходов в центре Москвы, предложил помочь им деньгами на лечение, для чего попросил выпустить его под домашний арест.

Как следует из видеозаписи с заседания, распространенной пресс-службой Таганского суда Москвы, Гулиев просил не продлять ему срок заключения и заменить его домашним арестом.

«До ареста я занимался продажей песен артистам и ремонтом телефонов на дому. Это то, что могло принести финансовую поддержку, которую я смог бы направить на лечение и восстановление пострадавших. Это явно лучше, чем ничего не делать, это хоть какие-то деньги. Я очень сильно виноват (…) я очень хотел бы доказать, что все понял, я хочу попробовать помочь», – цитирует РИА «Новости» репера.

Между тем судья оставил Гулиев под стражей. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Гулиева до 21 декабря», – приводит ТАСС приговор суда.

Напомним, в сентябре на московской улице Остоженке белый внедорожник Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе. Автомобилем Infiniti управлял рэпер Эллей (Эльман Гулиев). Рэпера задержали после ДТП. В отношении музыканта возбудили уголовное дело.