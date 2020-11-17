Ереван решил заключить с Россией договор о телевещании

Председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян анонсировал заключение договора с Москвой о вещании российских телеканалов.

Акопян заявил в ходе рассмотрения заявок телекомпаний на получение лицензий, что, вероятно, с Россией «будет заключен межгосударственный договор, и один или два республиканских и столичных слота (частоты) будут выделены российским телекомпаниям», передает РИА «Новости».

По его словам, конкурс объявлен на 25 частот.

«На шесть республиканских слотов (частот) претендуют 12 телекомпаний, на девять столичных – четыре телекомпании, и на 10 областных – 13 телекомпаний», – сказал он.

Глава комиссии сообщил, что зарубежные вещатели получают лицензию на использование слотов в соответствии с межгосударственным договором без конкурса. Он проинформировал также, что итоги конкурса будут подведены в январе.

До этого руководитель отдела лицензирования Нацкомиссии по телевидению и радио Лианна Дохикян сообщила, что иностранные телеканалы лицензированы и будут действовать как минимум до 20 января 2021 года, когда истекает срок их лицензии.

По ее словам, если до этого будут заключены межгосдоговора, то они продолжат свою деятельность на основании этих договоров. В Армении в данный момент транслируются российские «Первый канал», «РТР Планета», «Россия. Культура» и межгосударственный телеканал «Мир».

Акопян неоднократно заявлял о необходимости исключения из национального цифрового мультиплекса иностранных телекомпаний исходя из соображений информационной безопасности.

Он повторил свою позицию на пресс-конференции 29 января, указав, что у регулятора нет механизмов воздействия на иностранные ТВ в случае нарушений.

В интервью Sputnik Армения Акопян заявил, что представлял эту позицию и России, в том числе послу, «и в посольстве с аргументами армянской стороны были согласны».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как в Армении ограничили вещание российских телеканалов из-за того, что они якобы несут угрозу национальной безопасности.