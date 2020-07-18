В разгар конфликта с Азербайджаном Армения демонстративно пакостит России

Взгляд
18 июля, суббота  |  Последнее обновление — 10:17  |  vz.ru
Разделы

Россия удивит Запад восстановлением экономики

Лондон ждет слишком долгого восстановления от российской экономикиФото: Сергей Коньков/ТАСС
Резкое падение российской экономики во втором квартале на 10% отбросило ее на десять лет назад. Такая статистика стала поводом для пессимистичных прогнозов. Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU. Однако российские экономисты видят явные ошибки в прогнозах западных аналитиков. Подробности...
Перейти а раздел…

Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия лишает себя главной ударной силы на море

Ракетоносцы Ту-16 морской авиации СССР наводили страх на моряков стран НАТОФото: Семен Майстерман/Фотохроника ТАСС
17 июля свой праздник отмечают российские летчики морской авиации (МА) – одного из важнейших инструментов в современной войне. И в США до сих пор, и в свое время в СССР авиация играла ключевую роль во всех жизненно важных морских конфликтах. Почему ее значение столь велико и почему не удалось сохранить великую советскую морскую авиацию? Подробности...
Перейти а раздел…

Азербайджан и Армения перешли к ядерным угрозам

Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС Фото: armeniannpp.am
Баку и Ереван повысили градус воинственной риторики на небывалый уровень. Дело дошло до угрозы взрыва атомной станции, который затронет не только страны Южного Кавказа, но и других соседей. Тем временем на границе двух государств продолжаются бои с использованием артиллерии, дронов и танков. Какими силами обладают Азербайджан и Армения, чтобы нанести удар по болевым точкам друг друга, и какие будут последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Нью-Йорк обезлюдел от перестрелок и пандемии

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сначала Нью-Йорк стал кластером эпидемии в стране, превратившись в «город-призрак». Потом расовые протесты с бунтами и погромами. Теперь количество погибших в перестрелках выросло на 42%, а система уголовного правосудия разваливается. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

«Неслыханная свобода слова» по-украински

Андрей Манчук, политолог
США – страна расовой гармонии. Саудовская Аравия – самая толерантная к геям страна планеты. Украина – страна неслыханной свободы слова. Эти примеры объединяет то, что все они не имеют ни малейшего отношения к реальности. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Инвестиции в Россию – привилегия для умных

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Не так важны деньги сами по себе, сколько то, какие это деньги. Инвестиции в такие ресурсные страны, как Россия, должны стать привилегией для иностранных инвесторов, а не правом «тяжелого кошелька». Иначе получится как на Украине. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Арктику раздадут по частям

    Трамп не оправдал надежд России

    Новая война в Закавказье

      Перейти а раздел…

      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
      Подробности...

      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          В истории с установкой памятнику Ермаку в Тобольске чьи действия больше разжигают межнациональную рознь?
          • Тех, кто настаивает на установке памятника

          • Тех, кто против установки памятника

          Как вы поступите, если станете свидетелем секса в общественном месте?
          • Вызову полицию

          • Пресеку нарушение сам

          • Пройду мимо

          Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?
          • Азербайджан

          • Армению

          • Ни одну из сторон

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Раде призвали власти Украины уйти в отставку ради сохранения страны
              Морпехов Каспийской флотилии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки ВСГлава МИД Китая заявил об утрате Штатами разума, нравственности и доверияМВФ спрогнозировал глубину падения американской экономикиТатьяна Лазарева назвала первое замужество «чудовищной» ошибкой
              Болтон посоветовал относиться к Трампу как к «аномалии»Заслуженный учитель РФ не считает нужным пересматривать результаты ЕГЭ по химииЕС выступил против любых санкций США в отношении европейских компанийМаркетолог назвал публичные поиски победителя лотереи вирусной рекламой
              В Конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400Эксперты назвали самые уязвимые для интернет-атак США российские целиВирусолог : COVID-19 оказался не таким страшным, как казался в апрелеСимоньян: Хозяин дачи наставил мне в лоб пистолет и выстрелил

              розыгрыш президента


              Пранкер Вован заявил о непрофессионализме руководства МИД Польши

              угрозы США


              Болтон заявил о возможности «остановить» «Северный поток – 2»

              исследование COVID-19


              Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

              Видео

              морская авиация


              Россия лишает себя главной ударной силы на море

              громкий скандал


              Оскорбленный Навальным ветеран стал партизаном в 15 лет

              организация убийств


              Хабаровского губернатора выдал секретный свидетель

              единство страны


              К покорителям Сибири и Кавказа появились претензии

              Дружба народов


              Герман Садулаев: Присоединение к России было прогрессом для Кавказа

              Сотрясение основ


              Игорь Караулов: Новая этика – технология тотальной невротизации людей

              Братья-славяне


              Вадим Трухачёв: Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              В истории с установкой памятнику Ермаку в Тобольске, чьи действия больше разжигают межнациональную рознь?

              В разгар конфликта с Азербайджаном Армения демонстративно пакостит России

              Армения внезапно пришла к выводу, что российское телевидение несет ей только вред   18 июля 2020, 10:00
              Фото: Nick Ansell/PA/ТАСС
              Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В Армении ограничили вещание российских телеканалов. Шаг, казалось бы, обычный – но это только если не учитывать специфику Армении, а также мотив, по которым российские каналы получили «черную метку». По мнению Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию, эти каналы несут угрозу национальной безопасности Армении. Что это означает и как такое произошло?

              16 июля армянский парламент во втором и окончательном чтении подавляющим числом голосов (79 против 17) принял законопроект «Об аудиовизуальных медиа». Помимо всего прочего, законопроект подразумевает изъятие из бесплатной государственной сетки вещания всех иноязычных каналов (за исключением тех, которые действуют на основании межгосударственных соглашений).

              В переводе с парламентского на русский речь идет о действиях по зачистке информационного пространства страны от российского информационного влияния. Напомним, что сейчас в бесплатной сетке армянского вещания находится американская CNN, а также четыре российских канала: Первый канал, «Россия», «Культура», «Мир». И лишь один из них – «Мир» – действует на основании российско-армянского соглашения.

              Казалось бы, ничего странного и крамольного нет. В ряде стран (в том числе и России) бесплатная сетка вещания включает исключительно собственные каналы. Однако, на второй взгляд, сравнивать российскую и армянскую ситуацию не стоит.

              Во-первых, с точки зрения запросов рядовых телезрителей. Да, ряд зрителей в России хотели бы, чтобы в общедоступной сетке каналов были бы англоязычные CNN, Fox News или хотя бы Euronews – однако у нас таких меньшинство. Хотя бы потому, что в России не так много людей, свободно владеющих английским языком и интересующихся западными новостными каналами. Что же касается каналов из постсоветских стран – Азербайджана, Молдавии, Казахстана – то тут запрос еще меньше.

              Если же говорить об Армении, то там ситуация совершенно иная. По целому ряду причин (более качественный контент, более универсальный взгляд на события) российские СМИ востребованы у значительной части, если даже не большинства армянского населения. Доказательством этому служит, например, состав каналов в коммерческих кабельных сетях, составляемых по рыночному принципу на основе предпочтений людей – львиную долю этих каналов составляют именно российские.

              Во-вторых, армянская ситуация отличается от российской с образовательной точки зрения. Просмотр иностранных каналов подтягивает знание языка, на котором идет вещание. Россиянам в массовом порядке армянский язык не нужен – а вот для жителей Армении он необходим, потому что большинство молодых людей после выхода на рынок труда будут работать в сферах или даже на территориях, где русский язык необходим: ведь он фактически является языком коммуникации всех жителей постсоветского пространства.

              Да, в национальных республиках был период сразу после обретения независимости, когда власти массово отказывались от обучения населения «языку колонизаторов», пытались навязать вторым языком английский. Однако экономика очень быстро расставила все и всех на свои места – и не знающие русский молодые люди оказались в местах, отнюдь не самых теплых и приятных.

              Тлетворное влияние

              Впрочем, армянские власти озабочены не интересами и перспективами своих граждан. На кону, по их мнению, стоит вопрос национальной безопасности. «Общественный цифровой мультиплекс – это социальный пакет общественных медиа, который доступен всему населению данной страны. Он включает в себя только местные телеканалы. Зарубежные телеканалы могут вещать либо на основе межгосударственных договоров, либо если несут общественную пользу, передают общечеловеческий контент и не имеют политических или пропагандистских компонентов повестки той страны, откуда они ведут вещание», – пояснял еще в начале года глава Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Тигран Акопян.

              Заявление странное. Во-первых, каналы любой страны – хоть США, хоть России – содержат в своем контенте пропагандистский и политический компонент. В их информационно-развлекательных передачах отображается та точка зрения на происходящие события, которая разделяется национальным зрителем.

              Понятие же «общественная польза» является исключительно субъективным и зависит от точки зрения смотрящего. Для одних информация о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян использует свое служебное положение для сведения счетов с политическими оппонентами, несет общественную пользу, а для других – это враждебная пропаганда и поклеп, подрывающая навязываемый местными СМИ культ личности нынешнего руководителя Армении.

              Да, господин Акопян давал понять, что российская пропаганда может вредить национальным интересам страны: например, формировать у армян негативное мнение о грузинах или украинцах. И в отношении грузин – это действительно вредно: Армения сильно зависит от Грузии в плане связи с внешним миром. Однако антигрузинская пропаганда на российском ТВ давно сошла на нет, а антиукраинская армянам не очень-то и вредит (учитывая, что Киев в армяно-азербайджанском конфликте находится на стороне Баку).

              Возможно, Тигран Акопян просто не до конца перечислил список народов, о которых у армян из-за российского ТВ сложится плохое впечатление. Не включил туда американцев, на власти которых ориентируется значительная часть представителей нынешнего армянского руководства.

              Но если речь действительно идет о том, что нужно защитить мозги людей от тлетворной российской пропаганды, то почему российские каналы не ограничиваются или не цензурируются в Армении полностью? Да, они убираются из бесплатной сетки, но оставляются в кабельных пакетах. Месячная абонентская плата за них сравнительно небольшая (в переводе на российскую валюту – от 500 рублей в месяц), и люди все равно смогут их смотреть. Получая при этом не только российский взгляд на окружающие события, но и альтернативную и более объективную оценку вопросов, по которым в Армении существует жесточайшая цензура и один-единственный вариант трактовки – например, о ситуации вокруг Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанского конфликта.

              Действие ради действия

              Да, возможно армянская сторона просто пытается заставить Москву каким-то образом подчистить контент российских каналов исходя из пожеланий Еревана. В посольстве РФ уже заявили, что готовы к переговорам с армянской стороной о переводе вещания российских каналов на договорную основу – и, скорее всего, там будут обсуждаться акценты вещания. Однако вряд ли хозяева российских каналов готовы будут менять и цензурировать контент ради попадания в бесплатную сетку вещания Армении.

              По всей видимости, главным мотивом армянской стороны все-таки было действие ради действия. Демонстративно ограничив российские каналы из-за угрозы национальной безопасности, представители новой армянской власти наносят очередной удар по отношениям Москвы и Еревана. «На фоне заявлений руководства Армении о союзническом, братском характере наших стратегических отношений тезис о «несущих угрозу национальной безопасности» российских телеканалах вызывает недоумение», – заявили в посольстве Российской Федерации в Ереване.

              Да, представители властей Армении опровергали слова Тиграна Акопяна о национальной угрозе, однако ни для кого не секрет, что в руководстве страны существует значительное количество людей, которые из личных мотивов или по просьбам западных друзей (на грантах которых они выросли) презрительно относятся к Москве и работают на демонтаж российско-армянского союза.

              Один из ведущих российских журналистов рассказывал автору этой статьи о том, что когда представитель Первого канала после победы Пашиняна захотел взять у него интервью, помощник армянского вождя отказал ему с формулировкой: «Вы, русские пропагандисты, нам не интересны». Да, эти помощники понимают, что взятый ими курс на демонтаж союза с Москвой противоречит позиции большинства населения, поскольку ведет к демонтажу армянской безопасности и государственности – однако личные взгляды и просьбы для них важнее патриотизма.

              Что же касается населения, то его точку зрения можно сформировать через правильную информационную кампанию в СМИ. В том числе и благодаря отсечению или ограничению вещания российских каналов. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............