В разгар конфликта с Азербайджаном Армения демонстративно пакостит России

В Армении ограничили вещание российских телеканалов. Шаг, казалось бы, обычный – но это только если не учитывать специфику Армении, а также мотив, по которым российские каналы получили «черную метку». По мнению Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию, эти каналы несут угрозу национальной безопасности Армении. Что это означает и как такое произошло?

16 июля армянский парламент во втором и окончательном чтении подавляющим числом голосов (79 против 17) принял законопроект «Об аудиовизуальных медиа». Помимо всего прочего, законопроект подразумевает изъятие из бесплатной государственной сетки вещания всех иноязычных каналов (за исключением тех, которые действуют на основании межгосударственных соглашений).

В переводе с парламентского на русский речь идет о действиях по зачистке информационного пространства страны от российского информационного влияния. Напомним, что сейчас в бесплатной сетке армянского вещания находится американская CNN, а также четыре российских канала: Первый канал, «Россия», «Культура», «Мир». И лишь один из них – «Мир» – действует на основании российско-армянского соглашения.

Казалось бы, ничего странного и крамольного нет. В ряде стран (в том числе и России) бесплатная сетка вещания включает исключительно собственные каналы. Однако, на второй взгляд, сравнивать российскую и армянскую ситуацию не стоит.

Во-первых, с точки зрения запросов рядовых телезрителей. Да, ряд зрителей в России хотели бы, чтобы в общедоступной сетке каналов были бы англоязычные CNN, Fox News или хотя бы Euronews – однако у нас таких меньшинство. Хотя бы потому, что в России не так много людей, свободно владеющих английским языком и интересующихся западными новостными каналами. Что же касается каналов из постсоветских стран – Азербайджана, Молдавии, Казахстана – то тут запрос еще меньше.

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Если же говорить об Армении, то там ситуация совершенно иная. По целому ряду причин (более качественный контент, более универсальный взгляд на события) российские СМИ востребованы у значительной части, если даже не большинства армянского населения. Доказательством этому служит, например, состав каналов в коммерческих кабельных сетях, составляемых по рыночному принципу на основе предпочтений людей – львиную долю этих каналов составляют именно российские.

Во-вторых, армянская ситуация отличается от российской с образовательной точки зрения. Просмотр иностранных каналов подтягивает знание языка, на котором идет вещание. Россиянам в массовом порядке армянский язык не нужен – а вот для жителей Армении он необходим, потому что большинство молодых людей после выхода на рынок труда будут работать в сферах или даже на территориях, где русский язык необходим: ведь он фактически является языком коммуникации всех жителей постсоветского пространства.

Да, в национальных республиках был период сразу после обретения независимости, когда власти массово отказывались от обучения населения «языку колонизаторов», пытались навязать вторым языком английский. Однако экономика очень быстро расставила все и всех на свои места – и не знающие русский молодые люди оказались в местах, отнюдь не самых теплых и приятных.

Тлетворное влияние

Впрочем, армянские власти озабочены не интересами и перспективами своих граждан. На кону, по их мнению, стоит вопрос национальной безопасности. «Общественный цифровой мультиплекс – это социальный пакет общественных медиа, который доступен всему населению данной страны. Он включает в себя только местные телеканалы. Зарубежные телеканалы могут вещать либо на основе межгосударственных договоров, либо если несут общественную пользу, передают общечеловеческий контент и не имеют политических или пропагандистских компонентов повестки той страны, откуда они ведут вещание», – пояснял еще в начале года глава Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Тигран Акопян.

Заявление странное. Во-первых, каналы любой страны – хоть США, хоть России – содержат в своем контенте пропагандистский и политический компонент. В их информационно-развлекательных передачах отображается та точка зрения на происходящие события, которая разделяется национальным зрителем.

Понятие же «общественная польза» является исключительно субъективным и зависит от точки зрения смотрящего. Для одних информация о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян использует свое служебное положение для сведения счетов с политическими оппонентами, несет общественную пользу, а для других – это враждебная пропаганда и поклеп, подрывающая навязываемый местными СМИ культ личности нынешнего руководителя Армении.

Да, господин Акопян давал понять, что российская пропаганда может вредить национальным интересам страны: например, формировать у армян негативное мнение о грузинах или украинцах. И в отношении грузин – это действительно вредно: Армения сильно зависит от Грузии в плане связи с внешним миром. Однако антигрузинская пропаганда на российском ТВ давно сошла на нет, а антиукраинская армянам не очень-то и вредит (учитывая, что Киев в армяно-азербайджанском конфликте находится на стороне Баку).

Возможно, Тигран Акопян просто не до конца перечислил список народов, о которых у армян из-за российского ТВ сложится плохое впечатление. Не включил туда американцев, на власти которых ориентируется значительная часть представителей нынешнего армянского руководства.

Но если речь действительно идет о том, что нужно защитить мозги людей от тлетворной российской пропаганды, то почему российские каналы не ограничиваются или не цензурируются в Армении полностью? Да, они убираются из бесплатной сетки, но оставляются в кабельных пакетах. Месячная абонентская плата за них сравнительно небольшая (в переводе на российскую валюту – от 500 рублей в месяц), и люди все равно смогут их смотреть. Получая при этом не только российский взгляд на окружающие события, но и альтернативную и более объективную оценку вопросов, по которым в Армении существует жесточайшая цензура и один-единственный вариант трактовки – например, о ситуации вокруг Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанского конфликта.

Действие ради действия

Да, возможно армянская сторона просто пытается заставить Москву каким-то образом подчистить контент российских каналов исходя из пожеланий Еревана. В посольстве РФ уже заявили, что готовы к переговорам с армянской стороной о переводе вещания российских каналов на договорную основу – и, скорее всего, там будут обсуждаться акценты вещания. Однако вряд ли хозяева российских каналов готовы будут менять и цензурировать контент ради попадания в бесплатную сетку вещания Армении.

По всей видимости, главным мотивом армянской стороны все-таки было действие ради действия. Демонстративно ограничив российские каналы из-за угрозы национальной безопасности, представители новой армянской власти наносят очередной удар по отношениям Москвы и Еревана. «На фоне заявлений руководства Армении о союзническом, братском характере наших стратегических отношений тезис о «несущих угрозу национальной безопасности» российских телеканалах вызывает недоумение», – заявили в посольстве Российской Федерации в Ереване.

Да, представители властей Армении опровергали слова Тиграна Акопяна о национальной угрозе, однако ни для кого не секрет, что в руководстве страны существует значительное количество людей, которые из личных мотивов или по просьбам западных друзей (на грантах которых они выросли) презрительно относятся к Москве и работают на демонтаж российско-армянского союза.

Один из ведущих российских журналистов рассказывал автору этой статьи о том, что когда представитель Первого канала после победы Пашиняна захотел взять у него интервью, помощник армянского вождя отказал ему с формулировкой: «Вы, русские пропагандисты, нам не интересны». Да, эти помощники понимают, что взятый ими курс на демонтаж союза с Москвой противоречит позиции большинства населения, поскольку ведет к демонтажу армянской безопасности и государственности – однако личные взгляды и просьбы для них важнее патриотизма.

Что же касается населения, то его точку зрения можно сформировать через правильную информационную кампанию в СМИ. В том числе и благодаря отсечению или ограничению вещания российских каналов.