В Германии заявили о неуправляемости Евросоюза

«Являясь экономическим гигантом, Евросоюз остается политическим карликом на мировой арене. ЕС даже сам себе не может выдать денег», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал решение Венгрии и Польши заблокировать проект бюджета ЕС на 1 трлн евро из-за нежелания увязывать бюджетные решения с критериями верховенства права.

«Ситуация, когда две страны блокируют многомиллиардный проект Евросоюза, показывает его полную неуправляемость. Пока в Европе была хорошая погода без штормов и гроз, все страны могли спокойно принимать решения единогласно. Теперь же, пока не будет введен механизм принятия важнейших решений большинством голосов, такие проблемы будут всегда», – объяснил политолог Александр Рар.

По словам политолога, Польша и Венгрия понимают, что в случае принятия нового бюджета с обязательством соблюдать принципы правового государства, Брюссель «начнет учить их демократии и тыкать пальцем на все недостатки». «Но они не для того вступали в ЕС, чтобы постоянно находиться в положении школьника, которого учат либеральным ценностям», – заметил Рар.

Собеседник считает, что обе страны не отступят от своих принципов и не согласятся проголосовать в поддержку проекта Евросоюза. «Компромисс здесь почти невозможен. Скорее всего, ЕС поругает Польшу и Венгрию и уступит, не рискуя потерять свой демократический образ. Но это только доказывает, что являясь экономическим гигантом, ЕС остается политическим карликом на мировой арене – он даже сам себе не может выдать денег для помощи бедным странам», – заключил Рар.

Напомним, в понедельник на заседании постоянных представителей стран ЕС Польша и Венгрия заблокировали новый проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы, в котором предусматривалось создание фонда помощи национальным экономикам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Причиной наложенного вето стало включение в документ обязательства соблюдать принципы правового государства.

«Мы не можем согласиться с планом увязать бюджетные решения с критериями верховенства права в его сегодняшней форме», – сообщил представитель правительства в Будапеште, указав, что такой план противоречит решениям июльского саммита ЕС.

Ранее в июле Европейский парламент и Совет Евросоюза согласовали семилетний бюджет сообщества на 2021-2027 годы объемом более 1 трлн евро и объем фонда восстановления экономики стран ЕС после пандемии коронавируса в 750 млрд евро. Компромиссный вариант документа содержал положение, обязывающее сокращать выплаты странам, нарушающим принципы правового государства. Вместе с тем многие пункты данного положения из-за сопротивления Польши и Венгрии были сформулированы недостаточно четко.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что экономика ЕС должна впасть в спячку, чтобы с минимальными потерями перенести кризис из-за повсеместного карантина в связи с пандемией коронавируса.