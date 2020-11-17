В Германии заявили о неуправляемости Евросоюза

Взгляд
17 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 13:39  |  vz.ru
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Китай нанес экономике США удар в спину

Крупнейшая в истории сделка о свободной торговли поможет Китаю свергнуть США с олимпа REUTERS/Kham
КНР подписала уникальную сделку о свободной торговле с 14 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее уникальность не только в том, что она затрагивает сразу треть населения планеты и треть мировой экономики. Важно, что экономический союз с Китаем создают союзники Америки – Япония и Австралия. Это может говорить о переходе мирового экономического лидерства от Вашингтона к Пекину. Подробности...
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Пашинян пока нужен России

«Жду военнослужащих с передовой в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами» Асатур Есаянц/РИА Новости
Нынешние проблемы премьер-министра Армении Никола Пашиняна вызывают у многих злорадство. Всего за неделю он превратился в политического банкрота – и теперь больше похож не на демократического лидера, а на ненавидимого народом автократа, цепляющегося за власть. Однако именно сейчас сохранение Пашиняна в кресле премьера отвечает интересам России.  Подробности...
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Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

Израильский барражирующий боеприпас Harop стал одним из главных инструментов, обеспечивших победу Азербайджана UIG/Aviation-images/ТАСС
Отгремели залпы последней карабахской войны, так плачевно закончившейся для Армении и так успешно для Азербайджана. Какие уроки военно-технические уроки должна извлечь Россия из того, что было продемонстрировано на поле боя? Есть ли у нашей страны возможность что-то противопоставить тому оружию, которое принесло победу Азербайджану?  Подробности...
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Эстонские министры подняли голос против Соединенных Штатов

Отец и сын Хельме пошли наперекор всей политической традиции Эстонии SANDER ILVEST/Global Look Press
«Нет сомнений, что эти выборы в США сфальсифицированы». «Джо Байден и Хантер Байден – коррумпированные типы». Эти заявления, сделанные членами правительства Эстонии, вызвали в стране крупнейший политический скандал. Из-за которого даже, как предполагают некоторые аналитики, «Байден может бросить Эстонию на растерзание России». Как такое произошло?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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На мужских конкурсах красоты все куплено женами или мамами

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Про стремительно растущий глобальный феномен мужских конкурсов красоты узнала из разговора ребенка с друзьями. Доминирует Южная Корея. Латинская Америка догоняет. Подробности...

Айфон – плохая религия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы все нуждаемся в смысле жизни, в единстве с другими людьми, в радости, в утешении – но продукция Apple (или любой другой корпорации) не может нам этого дать. Всего этого следует искать в другом месте. Подробности...
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Какие народы должна спасать Россия

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Нашим приоритетом должен быть здоровый национальный эгоизм. Забота прежде о собственных интересах, о русской глубинке, о русских дорогах и заводах, о русских людях. Особенно в том случае, если мы хотим во что-либо вмешаться за рубежом. Подробности...
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Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?
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    В Германии заявили о неуправляемости Евросоюза

       17 ноября 2020, 12:36
    Фото: REUTERS/Yves Herman
    Текст: Ирина Яровая

    «Являясь экономическим гигантом, Евросоюз остается политическим карликом на мировой арене. ЕС даже сам себе не может выдать денег», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал решение Венгрии и Польши заблокировать проект бюджета ЕС на 1 трлн евро из-за нежелания увязывать бюджетные решения с критериями верховенства права.

    «Ситуация, когда две страны блокируют многомиллиардный проект Евросоюза, показывает его полную неуправляемость. Пока в Европе была хорошая погода без штормов и гроз, все страны могли спокойно принимать решения единогласно. Теперь же, пока не будет введен механизм принятия важнейших решений большинством голосов, такие проблемы будут всегда», – объяснил политолог Александр Рар.

    По словам политолога, Польша и Венгрия понимают, что в случае принятия нового бюджета с обязательством соблюдать принципы правового государства, Брюссель «начнет учить их демократии и тыкать пальцем на все недостатки». «Но они не для того вступали в ЕС, чтобы постоянно находиться в положении школьника, которого учат либеральным ценностям», – заметил Рар.

    Собеседник считает, что обе страны не отступят от своих принципов и не согласятся проголосовать в поддержку проекта Евросоюза. «Компромисс здесь почти невозможен. Скорее всего, ЕС поругает Польшу и Венгрию и уступит, не рискуя потерять свой демократический образ. Но это только доказывает, что являясь экономическим гигантом, ЕС остается политическим карликом на мировой арене – он даже сам себе не может выдать денег для помощи бедным странам», – заключил Рар.  

    Напомним, в понедельник на заседании постоянных представителей стран ЕС Польша и Венгрия заблокировали новый проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы, в котором предусматривалось создание фонда помощи национальным экономикам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Причиной наложенного вето стало включение в документ обязательства соблюдать принципы правового государства. 

    «Мы не можем согласиться с планом увязать бюджетные решения с критериями верховенства права в его сегодняшней форме», – сообщил представитель правительства в Будапеште, указав, что такой план противоречит решениям июльского саммита ЕС.

    Ранее в июле Европейский парламент и Совет Евросоюза согласовали семилетний бюджет сообщества на 2021-2027 годы объемом более 1 трлн евро и объем фонда восстановления экономики стран ЕС после пандемии коронавируса в 750 млрд евро. Компромиссный вариант документа содержал положение, обязывающее сокращать выплаты странам, нарушающим принципы правового государства. Вместе с тем многие пункты данного положения из-за сопротивления Польши и Венгрии были сформулированы недостаточно четко.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что экономика ЕС должна впасть в спячку, чтобы с минимальными потерями перенести кризис из-за повсеместного карантина в связи с пандемией коронавируса.


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