Названа причина госпитализации Аскольда Запашного

Художественного руководителя Большого московского цирка Аскольда Запашного госпитализировали в московскую Первую Градскую больницу из-за снижения давления, сообщили в пресс-службе цирка.

«Аскольд Вальтерович попал в больницу, так как вчера вечером резко упало давление. Он в сознании. Это не COVID-19. Он с нами на связи. Написал, что уже чувствует себя хорошо», – сказали ТАСС в пресс-службе.

Ожидается, что 21 ноября Запашный уже вернется в цирк. При этом, как долго дрессировщик будет находиться в больнице, пока неизвестно.

Ранее в цирке сообщили, что Запашному стало плохо около 22.00 (мск) в понедельник. Сообщалось, что состояние Запашного оценивается как средней степени тяжести, у него случилась артериальная гипотензия.