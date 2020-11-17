Аскольд Запашный госпитализирован в Москве

Худрук Большого московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный госпитализирован, сообщила пресс-служба цирка.

Он доставлен в Первую Градскую больницу в Москве. В пресс-службе сообщили, что Запашному «стало плохо около 22.00», пока «это вся информация на этот час», передает ТАСС.

Пятый канал сообщает, что состояние Запашного оценивается как средней степени тяжести, у него случилась артериальная гипотензия. Его брат, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, подтвердил, что Аскольда Запашного доставили в больницу, «у него немножко скакануло давление, упала температура». Эдгард Запашный сообщил, что его брат «в сознании, он разговаривает» и «находится в нормальном состоянии», сейчас врачи «проверяют, почему организм так себя повел».