Член СПЧ: В Совет по правам человека вошли известные и успешные в своих сферах люди

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16 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:51  |  vz.ru
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Мировой кризис лишил российский газ будущих конкурентов

Для СПГ наступают тяжелые времена REUTERS/Issei Kato
Ситуация на мировом газовом рынке может измениться в ближайшие годы в пользу российского трубопроводного газа. Это вызвано тем, что за весь 2020 год не было принято ни одного решения об инвестициях в проекты сжиженного природного газа. Любопытно, что пандемия здесь не главная причина. Стоит ли хоронить СПГ как главного конкурента России на рынке газа? Подробности...
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Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

В России Полада Бюль-Бюль оглы больше знают как певца, чем как дипломата Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Легендарный советский певец, ныне – азербайджанский дипломат, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы получил выговор с самого верха – из окружения президента Алиева. Поводом стало легкомысленное отношение посла к гибели в Армении российского Ми-24. Осложнит ли скандал отношения Москвы и Баку и будет ли он стоить бывшему артисту дипломатической карьеры? Подробности...
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Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

Израильский барражирующий боеприпас Harop стал одним из главных инструментов, обеспечивших победу Азербайджана UIG/Aviation-images/ТАСС
Отгремели залпы последней карабахской войны, так плачевно закончившейся для Армении и так успешно для Азербайджана. Какие уроки военно-технические уроки должна извлечь Россия из того, что было продемонстрировано на поле боя? Есть ли у нашей страны возможность что-то противопоставить тому оружию, которое принесло победу Азербайджану?  Подробности...
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Чего ждать России от нового президента Молдавии

Санду пообещала построить прагматичный диалог с Россией VALENTYN OGIRENKO/Reuters
Второй тур президентских выборов в Молдавии завершился успехом Майи Санду – экс-премьер-министра страны и лидера прозападной политической силы. При этом действующий президент Игорь Додон хотя и поздравил соперницу с победой, все же заявил о планах оспорить итоги выборов в суде. В чем заключаются причины поражения Додона и на что сможет рассчитывать Россия в отношениях с новоизбранным президентом Молдавии?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Какие народы должна спасать Россия

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Нашим приоритетом должен быть здоровый национальный эгоизм. Забота прежде о собственных интересах, о русской глубинке, о русских дорогах и заводах, о русских людях. Особенно в том случае, если мы хотим во что-либо вмешаться за рубежом. Подробности...
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Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл

Сергей Лукьяненко, писатель
И не думайте, что можно убежать куда-то. Король Гугл смотрит на вас в микроскоп. Вы же любили киберпанк? Корпорации, люди-винтики в социальном механизме. У каждого розетка в черепе. Подробности...
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Москва должна извлечь выгоду из отношения Байдена к Турции

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Байден сделает все возможное, чтобы оторвать Турцию от России. Вообще, для Байдена Иран и Россия – это главные мишени. Новый президент США однозначно сосредоточит усилия на том, чтобы вернуть Анкару в лоно НАТО. Подробности...
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Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?
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    Член СПЧ: В Совет по правам человека вошли известные и успешные в своих сферах люди

    16 ноября 2020, 22:40

    Текст: Андрей Самохин

    «Новые члены Совета – сильные успешные специалисты из разных сфер. Есть и просто героические люди», – сказал газете ВЗГЛЯД секретарь СПЧ Александр Точенов. Так он прокомментировал кадровое обновление Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое в понедельник провел президент России.

    Ответственный секретарь Совета при президенте по развитию гражданского общества правам человека (СПЧ) Александр Точенов считает, что нынешняя ротация Совета – плановая и искать в ней какой-то особой подоплеки на стоит. «Думаю, ротация происходит с той целью, чтобы отслеживать более компетентно разные проблемы, разные стороны общественной жизни, – предположил Точенов. – Когда год назад Валерий Фадеев возглавил СПЧ, он сразу акцентировал внимание на том, что мы будем заниматься не только политическими, но и другими правами, в том числе социальными».

    Что касается нынешней ротации, отмечает собеседник, то все новые члены Совета по правам человека – известные и успешные в своих сферах люди, сильные специалисты. «Они внесут каждый со своей стороны в работу Совета что-то новое и полезное», – не сомневается он.

    Секретарь Совета особо отметил новую коллегу – заместителя главного редактора журнала «Русский репортер» Марину Ахмедову. «Это замечательный, даже можно сказать, героический журналист, она делала прекрасные репортажи из воющего Донбасса. Марина занимает свою особую позицию, которая, может, кого-то и не устраивает. Впрочем, в состав Совета вообще подбираются люди, которые не всем удобны», – напомнил Точенов.

    Также, по словам секретаря, особое внимание из числа новых членов СПЧ привлекает глава Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова.  «Это женщина, которая сама переболела раком и после этого еще и родила детей. Человек тоже просто героический. Она сама не понаслышке знает, что такое боль, что такое диагноз «онкология» и как надо помогать таким пациентам. Такой человек – тоже ценное приобретение для СПЧ», – рассказал он газете ВЗГЛЯД. 

    Еще одним новым членом СПЧ стала бывшая судья Галина Осокина, известная тем, что вместе с Валерием Фадеевым работала в предыдущем составе Общественной палаты. Осокина много лет проработала в Вологодском областном суде, а после почетной отставки переключилась на общественную деятельность, – в частности, занялась защитой прав женщин и детей. Была избрана сопредседателем Национальной родительской ассоциации социальной поддержки . «Наша ассоциация – очень крупное российское общественное объединение родителей. Мы занимаемся вопросами родительского просвещения. В том числе работу ведем не только в области защиты прав, но и в области правового просвещения», – рассказывает газете ВЗГЛЯД ответственный секретарь координационного совета ассоциации Алексей Гусев. Он вспоминает, что Осокина стояла у истоков ассоциации.

    «Это было восемь лет назад. Галина Александровна успешно разворачивала работу организации в Вологде. В результате, когда состоялся наш съезд в 2017 году, ее избрали сопредседателем – за федеральный уровень мышления, хороший бэкграунд, прекрасное знание российского законодательства», – рассказал Гусев.

    Как ожидается, в Совете Осокина намерена сосредоточиться на проблеме гуманизации правосудия.

    Напомним, президент Владимир Путин в понедельник произвел ряд изменений в составе Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Согласно его указу, в состав вводятся: заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуйте!» Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки Галина Осокина.

    Этим же указом из состава СПЧ исключены: главный научный сотрудник Института социологии РАН Светлана Айвазова, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрий Костанов, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович, доцент кафедры теории и истории права Высшей школы экономики Анита Соболева.

    Предыдущая ротация Совета прошла в октябре 2019 года. В частности, вместо Михаила Федотова руководителем Совета был назначен Валерий Фадеев, занимавший на тот момент пост секретаря Общественной палаты РФ. Глава государства также включил в состав совета исполнительного директора МИА «Россия сегодня» Кирилла Вышинского, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову, президента Центра прикладных исследований и программ Александра Точенова.


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