Путин произвел ряд кадровых изменений в составе СПЧ

Президент России Владимир Путин своим указом вывел из состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) экс-судью Конституционного суда Тамару Морщакову, а также произвел другие кадровые изменения.

Так, в состав президентского Совета вводятся заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуйте!» Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Галина Осокина, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Из состава СПЧ Путин исключил Светлану Айвазову, Юрия Костанова, Тамару Морщакову, Ольгу Сидорович, Аниту Соболеву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2019 года СПЧ возглавил бывший секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, сменив на этом посту Михаила Федотова. Фадеев пообещал увеличить круг тем, на которые СПЧ нужно обращать внимание. Как отмечали эксперты, в работе Совета после этого стало меньше политизированности, зато спектр социальной проблематики стал более широким.