Турчак призвал привлечь психологов и родителей к доработке законопроекта об изъятии детей

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что ранее отозванный из Госдумы законопроект о запрете забирать детей из семьи без решения суда нуждается в доработке до рассмотрения в первом чтении.

«Мы не имеем права допустить, чтобы в нашей стране из-за промедления или невмешательства государства пострадал хоть один ребенок. Однако тема защиты детей, их жизни и здоровья не допускает неточностей. Ее обсуждение требует участия всех сторон: органов опеки, детских психологов, законодателей и, конечно, самих родителей», – приводятся его слова на сайте партии.

Он подчеркнул, что тема воспитания детей и защиты их прав «чрезвычайно важна». «Как отец, я могу понять опасения, которые высказывают родители. Конечно, надо понимать, что речь идет об исключительных случаях, когда ребенку грозит прямая и реальная опасность», – сказал Турчак.

Секретарь генсовета партии напомнил, что депутаты Госдумы и сенаторы ранее предложили две законодательные концепции. «Мнения об обеих концепциях, которые высказывают мои коллеги, сенаторы, депутаты, эксперты и сами родители, зачастую не просто разнятся, но и отстаивают буквально противоположные точки зрения. А значит, принимать какие-то решения до выработки общественного согласия неприемлемо», – считает он.

Турчак подчеркнул, что депутаты «Единой России» и сенаторы готовы услышать мнение каждого и выработать предложения, которые бы устраивали всех. «А уже после этого, опираясь на широкую поддержку общества, вопрос можно будет выносить на рассмотрение в Госдуме», – добавил он.

Ранее глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что Ппроекты законов, предусматривающие изменение порядка изъятия детей из семьи, отозваны из Госдумы по совместному решению авторов для дальнейшей проработки. Крашенинников пояснил, что речь идет о законопроекте, подготовленном им вместе с сенатором Андреем Клишасом, а также о пакете законопроектов, внесенном группой членов Совета Федерации во главе с Еленой Мизулиной.