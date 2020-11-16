Законопроекты об изменении порядка изъятия детей отозваны из Госдумы

Проекты законов, предусматривающие изменение порядка изъятия детей из семьи, отозваны из Госдумы по совместному решению авторов для дальнейшей проработки, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Сегодня было принято консолидированное решение и отозваны законопроекты», – передает его слова ТАСС.

Крашенинников пояснил, что речь идет о законопроекте, подготовленном им вместе с сенатором Андреем Клишасом, а также о пакете законопроектов, внесенном группой членов Совета Федерации во главе с Еленой Мизулиной.

«Мы с сенаторами посчитали целесообразным отозвать наши инициативы для снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки с экспертным сообществом», – пояснил глава комитета.

Мизулина в свою очередь подтвердила, что законопроекты отозваны для доработки. «В связи с острыми дискуссиями, развернувшимися в обществе и парламенте, после проведения консультаций принято решение об отзыве обоих альтернативных законопроектов авторами. Будет создана рабочая группа на базе СФ для проведения согласований и подготовки единого согласованного варианта законопроекта, позволяющего защитить семьи от неправомерного вмешательства», – сказала она.

Один из авторов проекта сенатор Александр Башкин отметил, что «главным бенефициаром принятия нового закона должны быть семьи, их интересы и интересы детей».

Законопроект об изъятии детей из семьи только на основании решения суда был внесен в Госдуму в июле. «Законопроект предусматривает, что отобрание ребенка (принудительное разлучение ребенка с родителями) будет осуществляться только при виновном поведении родителей на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав либо об их ограничении судебным приставом-исполнителем с участием органа опеки и лица, которому передается ребенок», – поясняла Мизулина.

10 июля Крашенинников и Клишас внесли в Госдуму законопроект об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи. Директор АНО «Детский хоспис» Александр Ткаченко заявлял газете ВЗГЛЯД, что предложенный в Госдуме законопроект стал реакцией на огромное количество жалоб в адрес органов опеки.