В Госдуму внесли законопроект об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи

Досудебный порядок изъятия детей из семьи планируется ограничить, соответствующий законопроект во исполнение обновленной Конституции внесен в Госдуму, сообщила пресс-служба думского комитета по госстроительству и законодательству.

Проект внесли сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в основной закон депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

«Законопроект позволит ограничить внесудебный порядок отобрания детей из семьи. Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

«Государство может вмешиваться в семейную сферу только тогда, когда происходит нарушение закона, насилие или иная угроза жизни ребенку. Действующий внесудебный порядок отобрания ребенка, предусмотренный статьей 77 Семейного кодекса, не гарантирует отсутствие злоупотреблений органов опеки и попечительства, несмотря на их обязанность уведомления прокурора и обращения в течение семи дней с иском в суд о лишении или ограничении родительских прав. Такие гарантии могут быть обеспечены исключительно судебным порядком рассмотрения дела», – приводятся в сообщении слова Крашенинникова.

Так, законопроектом предлагается установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. Для этого Гражданский процессуальный кодекс дополняется новой категорией дел особого производства - об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.



Таким образом, соответствующее заявление в суд может быть подано органом опеки и попечительства или органом внутренних дел, получившими информацию об угрозе жизни ребенка или его здоровью. Для обеспечения прав ребенка рассмотрение заявления об изъятии при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью производится судом в максимально короткий срок – 24 часа с момента поступления заявления. Рассмотрение заявления будет проходить в закрытом судебном заседании с обязательным участием представителя органа опеки и попечительства и прокурора, а также с участием родителей (одного из них) или иных лиц, на попечении которых находится ребенок. А в необходимых случаях – с участием других заинтересованных лиц и самого ребенка, сообщил Крашенинников.

При этом в статье 77 Семейного кодекса предлагается сохранить внесудебный порядок изъятия ребенка только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов. Действия органа опеки и попечительства могут быть оспорены родителями или иными лицами, на попечении которых находился ребенок.



Кроме того, соответствующие изменения предлагаются также в федеральный закон «О полиции». В частности, определяются полномочия органов внутренних дел по обращению в суд с заявлением об изъятии ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.



«Необходимо минимизировать вмешательство государства в семейную сферу. Вопросы изъятия детей из семьи должны решаться в судебном порядке, а не в административном. И это должны быть исключительные меры - если происходят какие-то преступления, в таком случае должна действовать правоохранительная система и судебная. Законопроект позволит обеспечить развитие конституционных норм о защите семьи и приоритете семейного воспитания детей, ограничив внесудебный порядок отобрания детей», – заявил Крашенинников.

Как заявил газете ВЗГЛЯД общественник Сергей Рыбальченко, комментируя важность социального блока поправок к Основному закону России, «поправки к Конституции, закрепляющие поддержку семьи и детей, получат свое развитие в новой семейно-ориентированной политике государства».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в соответствии с пакетом поправок, в статью 67.1 добавляется формулировка о том, что дети – важнейший приоритет государственной политики России. Кроме того, в поправке к ст. 72 говорится, что в ведении государства находится защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье. Также государство берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.