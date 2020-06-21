Эксперт: Поправки к Конституции откроют новые возможности для семейной политики

«Поправки к Конституции, закрепляющие поддержку семьи и детей, получат свое развитие в новой семейно-ориентированной политике государства», – заявил газете ВЗГЛЯД общественник Сергей Рыбальченко, комментируя важность социального блока поправок к Основному закону России.

«По направлениям социальной и семейной политики в поправках к Конституции содержится два важных момента», – отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Во-первых, расширен блок, относящийся к теме социального государства: вводятся социальные гарантии минимальной заработной платы, индексации пенсий, развитие принципов социального партнерства и социальной солидарности. Во-вторых, появляется новый блок поправок в отношении поддержки семьи и детей, который закрепляет принцип семейно-ориентированной политики», – пояснил собеседник.

По словам эксперта, второе направление выражается в нескольких аспектах: первый – поддержка брака как союза мужчины и женщины; второй – признание детей важнейшим приоритетом государственной политики. «Это крайне важно с точки зрения улучшения демографической ситуации в стране», – подчеркнул Рыбальченко.

«Развитие принципа семейно-ориентированной политики позволит перейти к социальной поддержке семьи на всех этапах ее жизненного цикла. В нынешней ситуации воспитание ребенка и инвестиции в его будущее предполагают активное соучастие государства. Только в этом случае мы можем рассчитывать на приумножение народа», – полагает эксперт.

Собеседник также отметил, что планирует принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, поскольку они «открывают новые возможности для развития социальной и семейной политики». «Мы видим, что за последний год уровень социальной поддержки семей с детьми существенно возрос. И я уверен, что поправки в Конституцию, которые закрепляют поддержку семьи и детей, получат развитие в новой семейно-ориентированной политике нашего государства», – заключил Рыбальченко.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, в соответствии с пакетом поправок, в статью 67.1 добавляется формулировка о том, что дети – важнейший приоритет государственной политики России. Кроме того, в поправке к ст. 72 говорится, что в ведении государства находится защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье. Также государство берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

В начале июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.