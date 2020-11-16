Названы регионы России с самыми высокими показателями распространения COVID-19

Показатели распространения новой коронавирусной инфекции выше всего в Республике Алтай, Карелии, Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наиболее высокие значения показателя отмечаются в Республике Карелия, Республике Алтай, Ямало-Ненецком АО и Мурманской области», – передает ее слова ТАСС.

Попова отметила, что заболеваемость коронавирусом продолжает расти в 25 субъектах России, в двух – замедляется, в трех регионах наблюдается снижение. При этом «в стадии снижении находятся три субъекта, в стадии стабилизации – 55 субъектов».

Глава Роспотребнадзора добавила, что согласно последним данным, летальность от коронавируса в регионах, где были приняты дополнительные меры обеспечения безопасности населения, составляет 1,2%. «В субъектах, где установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, летальность составляет 1,2%, а в субъектах, где таковые мероприятия не введены, эта цифра увеличивается до двух раз», – рассказала Попова.

За последние сутки в России выявили 22,7 тыс. случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.