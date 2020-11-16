Врач сказал, что общего у коронавируса и «испанки»

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил, что объединяет пандемии коронавируса и «испанки».

Болибок отметил, что по пандемии испанского гриппа, которая разразилась сто лет назад, можно предположить, как будет развиваться нынешняя пандемия коронавируса.

В частности, многое по-прежнему зависит от коллективного иммунитета, заявил Болибок.

«У пандемии «испанки» столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя, и после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжелая была вторая волна, которая осень-зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти», – сказал врач в интервью радио Sputnik.

При этом эпидемия может закончиться за две недели, если принять жесткие ограничительные меры, отметил он.

«В любом учебнике эпидемиологии написано: если вы инфицированных разобщаете и сажаете жестко на карантин, у вас эпидемия прекращается, потому что в организме человека вирус не может существовать вечно. Либо организм погибает вместе с вирусом, либо вирус погибает, а организм выздоравливает. На этом цепочка передачи вируса дальше прекращается. Если одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не ходил, эпидемия кончится за две недели», – продолжил Болибок.

По мнению врача-аллерголога, коронавирус удалось остановить в Китае, на Тайване, в Южной Корее и даже во Вьетнаме именно потому, что страны действовали по этой схеме.

Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса также отмечал, что коронавирус и «испанку» объединяет то, что они вызвали рост случаев психических расстройств.

Ранее стало известно, что ученые выявили способный подавлять коронавирус продукт.