Врач сказал, что общего у коронавируса и «испанки»

Взгляд
16 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 08:35  |  vz.ru
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Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока Владимир Астапкович/РИА Новости
Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу Минск не спешит. Почему? Подробности...
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Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

В России Полада Бюль-Бюль оглы больше знают как певца, чем как дипломата Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Легендарный советский певец, ныне – азербайджанский дипломат, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы получил выговор с самого верха – из окружения президента Алиева. Поводом стало легкомысленное отношение посла к гибели в Армении российского Ми-24. Осложнит ли скандал отношения Москвы и Баку и будет ли он стоить бывшему артисту дипломатической карьеры? Подробности...
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Карабахская война обнажила слабое место российской армии

Израильский барражирующий боеприпас Harop стал одним из главных инструментов, обеспечивших победу Азербайджана UIG/Aviation-images/ТАСС
Отгремели залпы последней карабахской войны, так плачевно закончившейся для Армении и так успешно для Азербайджана. Какие уроки – и политические, и чисто военно-технические – должна извлечь Россия из того, что было продемонстрировано на поле боя? Есть ли у нашей страны возможность что-то противопоставить тому оружию, которое принесло победу Азербайджану?  Подробности...
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Трамп начал подготовку к реваншу

Трамп признал победу Байдена на сфальсифицированных выборах Chris Carlson/АР/ТАСС
Дональд Трамп заявил, что лидерство Джо Байдена на выборах президента США обусловлено фальсификациями и воровством голосов. Он вновь отказался признать поражение и намерен продолжить борьбу в судах, призвав сторонников защитить его победу на митингах. По мнению экспертов, Трампу пока не удается перехватить инициативу у Байдена в борьбе за Белый Дом. Но, похоже, политические планы действующего президента США не ограничиваются кампанией 2020 года. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Антифеминизм еще хуже, чем феминизм

Дарья Верясова, писатель, историк
Нормальные мужчины боятся феминисток именно потому, что самый яркий и скандальный антифеминизм вызывает у них, мягко говоря, непонимание. Настоящие мужчины, возможно, вообще не поймут, о чем сыр-бор. Подробности...
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Трезвомыслящих тоже убивают

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нельзя жить в цивилизованном обществе, как на войне, и видеть в каждом потенциального вора, насильника или убийцу. И нельзя пытаться переложить часть вины вора, насильника, убийцы на того, кого он обокрал, изнасиловал или убил. Хотя бы из чувства самосохранения. Подробности...
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Память о Зое Космодемьянской заходит и через селфи

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
18-летняя Зоя погибла не для того, чтобы мы скорбели, а именно для того, чтобы радовались. Начиная от газопровода в деревне, где ее убили, и вплоть до фэшн-съемок в музее ее имени. Подробности...
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Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

Украинцев поразил пессимизм

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Врач сказал, что общего у коронавируса и «испанки»

    16 ноября 2020, 08:18

    Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил, что объединяет пандемии коронавируса и «испанки».

    Болибок отметил, что по пандемии испанского гриппа, которая разразилась сто лет назад, можно предположить, как будет развиваться нынешняя пандемия коронавируса.

    В частности, многое по-прежнему зависит от коллективного иммунитета, заявил Болибок.

    «У пандемии «испанки» столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя, и после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжелая была вторая волна, которая осень-зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти», – сказал врач в интервью радио Sputnik.

    При этом эпидемия может закончиться за две недели, если принять жесткие ограничительные меры, отметил он.

    «В любом учебнике эпидемиологии написано: если вы инфицированных разобщаете и сажаете жестко на карантин, у вас эпидемия прекращается, потому что в организме человека вирус не может существовать вечно. Либо организм погибает вместе с вирусом, либо вирус погибает, а организм выздоравливает. На этом цепочка передачи вируса дальше прекращается. Если одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не ходил, эпидемия кончится за две недели», – продолжил Болибок.

    По мнению врача-аллерголога, коронавирус удалось остановить в Китае, на Тайване, в Южной Корее и даже во Вьетнаме именно потому, что страны действовали по этой схеме.

    Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса также отмечал, что коронавирус и «испанку» объединяет то, что они вызвали рост случаев психических расстройств.

    Ранее стало известно, что ученые выявили способный подавлять коронавирус продукт.


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