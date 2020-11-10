Коронавирус назвали причиной эпидемии психических расстройств

Эпидемия коронавирусной инфекции стала причиной более частого возникновения психических расстройств, считает Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса, чье мнение приводится в журнале The Lancet.

В публикации об итогах исследования также говорится о большей уязвимости людей с психическими расстройствами перед коронавирусом, передает РИА «Новости».

Как выяснилось, больные COVID-19 чаще сталкиваются с тревожными расстройствами, бессонницей и деменцией. Кроме того, оказалось, что люди, имеющие психические расстройства, имеют более высокий риск заражения коронавирусом. Йолкен отмечает, что это совпадает с выводами других ученых, исследовавших базы данных об оказании медпомощи.

При этом ученый отметил, что проделанная работа должна быть дополнена когортными исследованиями, предполагающими сбор биологических образцов, и напомним, что случившаяся в начале прошлого века пандемия «испанки» вызвала существенный рост числа неврологических и психиатрических расстройств.

Так, по его мнению, электронные медкарты позволяют предоставить важные сведения, необходимые для оценки и понимания последствий пандемии коронавируса для человеческой психики. В рамках исследования была изучена статистика об оказании медицинской помощи более 69 млн человек с 20 января по 1 августа этого года. Данные были получены из электронных медкарт.

Ранее британские врачи выяснили, что дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).