Названа причина тяжелого течения коронавируса

Британские врачи выяснили, что дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

Как пишет издание Express, группа медиков исследовала статистику заражения и смертности от коронавируса и выявила связь между тяжестью течения COVID-19 и широтой. Выяснилось, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются случаи тяжелого течения COVID-19. «Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого коронавирусного заболевания», – приводит РИА «Новости» слова доктора Гаррета Дэвиса.

При этом он отмечает, что для полноценного исследования необходим полный годичный цикл изучения. Эпидемия коронавируса началась менее, чем 365 дней назад. Автор исследования подчеркивает важность витамина D для иммунитета и утверждает, что он может защитить организм от проникновения коронавируса.

«Вирус нацелен на белковый шип на поверхности клеток, называемый ACE2, который является частью ренин-ангиотензиновой системы (РАС)», – пояснил доктор Дэвис, отметив, что реплицирующийся коронавирус может истощать белок ACE2, вызывая «цитокиновый шторм». «Это то, что убивает людей», – подчеркнул ученый. Он также отметил, что достаточный уровень витамина D может помочь предотвратить неконтролируемое воспаление.

Напомним, в октябре врач и телеведущий Сергей Малоземов заявил, что осенний рост заболеваемости коронавирусом может быть связан среди прочего и с недостатком витамина D.