Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Карабахе

Обмен телами погибших в ходе боевых действий в Карабахе военнослужащих состоялся при посредничестве российских миротворцев, сообщили в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что «при посредничестве и участии российских миротворческих сил, дислоцированных в нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики, был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша», передает РИА «Новости».

«В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении... переданы армянской стороне. Также... были приняты тела шести военнослужащих Азербайджанской Армии, погибших во время боев вокруг города Шуша», – добавили там.

Гуманитарная акция была реализована в соответствии с пунктом восемь заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года.

«Выражаем благодарность Министерству обороны России и лично министру обороны генералу армии Сергею Шойгу за организацию данной гуманитарной акции», – говорится в сообщении.

Напомним, во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны.

Позже президент России Владимир Путин раскрыл детали договоренностей. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев.

В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ротация российских миротворцев в Карабахе запланирована не реже двух раз в год.

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