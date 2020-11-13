Лукашенко пригрозил закрыть границу для товаров с Украины

Киеву следует опасаться того, чтобы Белоруссия не закрыла свои границы для товаров с украинской территории, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Меня постоянно мой друг и старший брат, как я его называю, (президент России Владимир) Путин упрекает в чем – что у нас есть санкционный режим со стороны России, вы знаете, эмбарго против Европы и равно Украины. И он меня всегда, при любой встрече (спрашивает – прим. ВЗГЛЯД): а почему у тебя украинская граница не закрыта? А почему украинцы через Беларусь поставляют какую-то санкционную продукцию на рынок России? А почему ты у них то покупаешь, это и так далее. Он прав. И вы (Украина – прим. ВЗГЛЯД) против нас санкции вводите. Слушайте, да очнитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал СТВ.

По его словам, при таком развитии событий Киев вообще не сможет не только на белорусский рынок поставлять свою продукцию, но и перерабатывать в Белоруссии украинскую продукцию и поставлять ее на другие рынки, прежде всего, евразийский.

Ранее Лукашенко прокомментировал высказывание украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что тот не собирается называть его президентом.

В октябре Белоруссия временно ограничила въезд из Латвии, Литвы, Польши и с Украины в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.