Лукашенко о нежелании Зеленского называть его президентом: Чья б корова мычала

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал высказывание украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что тот не собирается называть его президентом.

«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. С 70 с лишним процентов он обвалился до – недавно там кто 22, кто 28 кто 30 процентов дает. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа», – заявил Лукашенко. Видеозапись выступления президента Белоруссии опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского молчала», – заключил он.

В июле у украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» рейтинг упал ниже 30%. До этого в стране сократилось число доверяющих главе государства Владимиру Зеленскому жителей.

В ноябре больше половины жителей Украины сочли, что их государство «разваливается и идет к расколу», а жизнь в ней становится невыносимой.