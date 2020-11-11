Большинство украинцев признали неизбежность распада страны

Больше половины украинцев полагают, что их государство «разваливается и идет к расколу», а жизнь в ней становится невыносимой, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Опрос проводился в октябре 2020 года, согласно нему 42,5% опрошенных считают, что Украина «может и медленно, но развивается и превращается в современную развитую страну». При этом 55,1% украинцев полагают, что страна не развивается, а жизнь в ней становится «все более невыносимой», следует из данных опроса.

Кроме того, 57,5% украинцев считают, что их страна «разваливается и идет к расколу», и только 35% считают, что «Украина идет путем объединения».

Согласно этому опросу, почти 60% жителей Украины верят, что в будущем их страна наладит отношения с Россией. Кроме того, по результатам исследования, если бы выборы на Украине проходили сейчас, то первое место в рейтинге партий заняла бы «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В июле у украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» рейтинг упал ниже 30%. До этого в стране сократилось число доверяющих главе государства Владимиру Зеленскому жителей.