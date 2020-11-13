Лукашенко о волнениях в Белоруссии: Налицо желание убрать конкурента

Причиной беспорядков в Белоруссии является внешний фактор с целью «убрать конкурента», разрушив промышленный потенциал страны, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Мотив тоже понятен. За четверть века Беларусь выстроила эффективную модель социального государственного устройства, позволяющую отстаивать национальные интересы. Беларусь стала членом клуба космических и атомных держав. На основе высоких технологий создает новую экономику. Очевидны попытки замазать грязью, принизить все эти достижения. А по сути, налицо желание убрать конкурента, разрушив наш промышленный потенциал», – цитирует БелТА Лукашенко.

По его мнению, движущей силой беспорядков в Белоруссии стал внешний фактор. Он отметил, что в стране проходили это еще в 90-х годах и знают, что это верный путь к развалу экономики, системы социальной защиты и в итоге обнищанию народа.

Лукашенко заявил, что похожие технологии в будущем попытаются применить в России и других странах СНГ.

«Любая цветная революция делает государство слабее, а народ – беднее. Нигде после этих мятежей люди лучше жить не стали. Главное лекарство от этой напасти тоже известно – это расширение и углубление наших связей, интеграции. Во всех форматах: двусторонних, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Прежде всего, в сферах экономики, безопасности и человеческого общения», – сказал он.

В то же время Лукашенко заявил, что на постсоветском пространстве многие страны «прозрели и осознали, что в альтернативных интеграционных проектах нам отведена роль доноров сырья, дешевой рабочей силы и рынка сбыта второстепенных товаров».

Также президент подчеркнул, что только согласованное стратегическое планирование, реальное развитие производственной кооперации и взаимная поддержка помогут странам постсоветского пространства относительно безболезненно справиться с глобальными проблемами.

Ранее президент Белоруссии сказал, что клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся конституционной реформы, только так, как того хочет белорусский народ.

25 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В Белоруссии прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.