Роскосмос решил выпускать духи, одежду и алкоголь «Поехали!»

Роскосмос хочет выпускать духи, одежду и алкоголь под товарным знаком «Поехали!», рассказали в пресс-службе Роспатента.

До этого в Роскосмосе агентству рассказали о планах зарегистрировать в качестве товарного знака знаменитое гагаринское «Поехали!» и другие «исторические обозначения», чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции. При этом не было ясно, какие именно товары предполагается выпускать под этими брендами.

«Заявка № 2020700144 на регистрацию фразы «Поехали!» в качестве товарного знака подана госкорпорацией «Роскосмос» в отношении широкого перечня товаров и услуг», – передает РИА «Новости» сообщение Роспатента.

Заявка охватывает классы 03, 05, 06, 07, 09, 14, 20, 25, 28, 33, 35, 39, 41, 42 международной классификации товаров и услуг. Это парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.

Сейчас по заявке проводится «экспертиза заявленного обозначения». В среднем она занимает чуть больше пяти месяцев.

В Роскосмосе рассказали, что намерены зарегистрировать знаменитую фразу первого космонавта Юрия Гагарина «Поехали!» и другие «исторические обозначения» в качестве товарного знака. Дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Джанибеков такую идею поддержал.

Действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко, комментируя намерение госкорпорации «Роскосмос» запатентовать высказывание Гагарина, заявил, что обозначение такого космического бренда, как, например, «Поехали!», следует использовать для товаров, связанных с ведением здорового образа жизни.